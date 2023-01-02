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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За следующие четыре-пять месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек – ГУР МО

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Не добившись в 2022 году объявленных целей войны, Россия все равно планирует наступать
Не добившись в 2022 году объявленных целей войны, Россия все равно планирует наступать
Фото: ЕРА

В новом году Россия готовится удерживать оккупированные территории Украины и планирует новые атаки. Об этом 2 января сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, пишет "РБК-Украина".

По его словам, сейчас украинская разведка не может точно спрогнозировать направления новых наступлений врага. Но очевидно, что, не добившись ни одной из поставленных целей войны, россияне все рано намерены пытаться победить в ней.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", – сказал Черняк.

Он отметил, что имеющейся у РФ совместно с Беларусью группировки войск на данной момент недостаточно потенциала для наступления с белорусской территории. Также у них нет сейчас сил для форсирования Днепра и нового захвата Херсона.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие четыре-пять месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – добавил Черняк.

Контекст:

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов ранее заявлял, что в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что в феврале РФ может пойти в новое наступление на Украину.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое вышло 15 декабря, что российская мобилизация "сработала"Российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат, сказал Залужный.

По данным Генерального штаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 107 440 военнослужащих, в том числе порядка 720 – за последние сутки.

Теги: Россия, прогноз, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, потери армии России
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