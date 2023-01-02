За следующие четыре-пять месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек – ГУР МО

Не добившись в 2022 году объявленных целей войны, Россия все равно планирует наступать Фото: ЕРА

По его словам, сейчас украинская разведка не может точно спрогнозировать направления новых наступлений врага. Но очевидно, что, не добившись ни одной из поставленных целей войны, россияне все рано намерены пытаться победить в ней.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", – сказал Черняк.

Он отметил, что имеющейся у РФ совместно с Беларусью группировки войск на данной момент недостаточно потенциала для наступления с белорусской территории. Также у них нет сейчас сил для форсирования Днепра и нового захвата Херсона.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие четыре-пять месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – добавил Черняк.