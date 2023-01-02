За следующие четыре-пять месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек – ГУР МО

По его словам, сейчас украинская разведка не может точно спрогнозировать направления новых наступлений врага. Но очевидно, что, не добившись ни одной из поставленных целей войны, россияне все рано намерены пытаться победить в ней.
"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются, и наши войска к этому готовы", – сказал Черняк.
Он отметил, что имеющейся у РФ совместно с Беларусью группировки войск на данной момент недостаточно потенциала для наступления с белорусской территории. Также у них нет сейчас сил для форсирования Днепра и нового захвата Херсона.
"По оценкам военной разведки Украины, за следующие четыре-пять месяцев российская армия может потерять еще до 70 тыс. человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово", – добавил Черняк.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов ранее заявлял, что в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. Министр обороны Украины Алексей Резников предполагает, что в феврале РФ может пойти в новое наступление на Украину.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил в интервью The Economist, которое вышло 15 декабря, что российская мобилизация "сработала". Российское командование готовит к боевым действиям около 200 тыс. новых солдат, сказал Залужный.
По данным Генерального штаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 107 440 военнослужащих, в том числе порядка 720 – за последние сутки.