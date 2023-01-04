"Железку оторвет – новую приварим!" Пригожин позвал наемников с оторванными конечностями вернуться в ЧВК "Вагнер" саперами

Пригожин агитирует раненых и калек оставаться в ЧВК "Вагнер" даже без рук, ног и зрения Скриншот6 Маршал / Telegram

О встрече бизнесмена с наемниками ЧВК "Вагнер" сообщило 2 января в Telegram российское пропагандистское агентство РИА ФАН, которое связывают с самим Пригожиным. Однако кадры с обсуждением ампутаций не вошли в "официальную" версию новости, их обнародовали многие Telegram-каналы, в частности "Маршал".

"То, что они остались без ног, без рук, без зрения, – это не значит, что нужно ехать домой. Те, кто хочет вернуться к нам, – вернутся к нам. Будут на различных должностях, которые не требуют ног. Сапером пойдет: если еще одна мина взорвется, железку оторвет – новую приварим!" – пояснил Пригожин.

Он убежден, что все, что случилось с ранеными, перед которыми он выступает, "должно было произойти со студентами из Подмосковья или симпатичными парнями, которые ходят на дискотеку в России и ездят на Mersedes, вместо которых воевать в Украине отправились рекрутированные Пригожиным в колониях заключенные.

"В итоге ног лишились они и общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. Если ты увидел человека, который приехал с войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем – а некоторым по паре дней сидеть оставалось, – они просто хотели родину защищать. С них все судимости сняты", – заявил он.

По его словам, наемники после пребывания в ЧВК "Вагнер" настолько чисты перед российским законом, как будто их "из роддома выписали". В ответ кто-то из присутствовавших пошутил: "Только без ног".

"Понимаю, что цинично звучит, но, как говорится, х...ли сделаешь", – резюмировал Пригожин.

Российское пропагандистское агентство ФАН 1 января опубликовало сюжет о визите Пригожина в морг, куда свозят в том числе тела вагнеровцев, воюющих против Украины. Видео дает представление о масштабе потерь, которые несут в Украине оккупанты, в том числе вагнеровцы. Американский Институт исследования войны 3 января обратил внимание на слова Пригожина, который признал, что ЧВК "Вагнер" не может добиться успехов в боях за Бахмут Донецкой области.