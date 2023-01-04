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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Железку оторвет – новую приварим!" Пригожин позвал наемников с оторванными конечностями вернуться в ЧВК "Вагнер" саперами

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Пригожин агитирует раненых и калек оставаться в ЧВК "Вагнер" даже без рук, ног и зрения
Пригожин агитирует раненых и калек оставаться в ЧВК "Вагнер" даже без рук, ног и зрения
Скриншот6 Маршал / Telegram

Создатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что потеря конечностей наемниками в ходе развязанной Россией войны против Украины – "не повод ехать домой". Он призывает ампутантов остаться в ЧВК "на должностях, которые не требуют ног" – например, саперами.

О встрече бизнесмена с наемниками ЧВК "Вагнер" сообщило 2 января в Telegram российское пропагандистское агентство РИА ФАН, которое связывают с самим Пригожиным. Однако кадры с обсуждением ампутаций не вошли в "официальную" версию новости, их обнародовали многие Telegram-каналы, в частности "Маршал".

"То, что они остались без ног, без рук, без зрения, – это не значит, что нужно ехать домой. Те, кто хочет вернуться к нам, – вернутся к нам. Будут на различных должностях, которые не требуют ног. Сапером пойдет: если еще одна мина взорвется, железку оторвет – новую приварим!" – пояснил Пригожин.

Он убежден, что все, что случилось с ранеными, перед которыми он выступает, "должно было произойти со студентами из Подмосковья или симпатичными парнями, которые ходят на дискотеку в России и ездят на Mersedes, вместо которых воевать в Украине отправились рекрутированные Пригожиным в колониях заключенные.

"В итоге ног лишились они и общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением. Если ты увидел человека, который приехал с войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем – а некоторым по паре дней сидеть оставалось, – они просто хотели родину защищать. С них все судимости сняты", – заявил он.

По его словам, наемники после пребывания в ЧВК "Вагнер" настолько чисты перед российским законом, как будто их "из роддома выписали". В ответ кто-то из присутствовавших пошутил: "Только без ног".

"Понимаю, что цинично звучит, но, как говорится, х...ли сделаешь", – резюмировал Пригожин.

Российское пропагандистское агентство ФАН 1 января опубликовало сюжет о визите Пригожина в морг, куда свозят в том числе тела вагнеровцев, воюющих против Украины. Видео дает представление о масштабе потерь, которые несут в Украине оккупанты, в том числе вагнеровцы. Американский Институт исследования войны 3 января обратил внимание на слова Пригожина, который признал, что ЧВК "Вагнер" не может добиться успехов в боях за Бахмут Донецкой области.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

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