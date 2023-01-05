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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Руководство РФ не услышало предложения Украины о формуле мира и выводе войск на Рождество, сейчас оно хочет остановить наше продвижение на Донбассе – Зеленский

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Зеленский: РФ хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных
Зеленский: РФ хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных
Фото: president.gov.ua

Украина презентовала формулу мира в ноябре прошлого года, а в декабре предложила России в качестве первых шагов по ее реализации начать вывод войск из Украины, но руководство РФ этих предложений не услышало.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем обращении, опубликованном 5 января. 

"15 ноября была представлена украинская формула мира. Один из ее пунктов предусматривает выведение российских оккупационных войск с территории нашей страны. Это – гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну. По состоянию на утро того же дня количество убитых российских солдат было 82 тыс. 12 декабря Россия получила предложение начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск именно на Рождество. По состоянию уже на тот день количество убитых российских солдат было почти 95 тыс. Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и не слышно", – сказал он, обращаясь к гражданам РФ на русском.

Зеленский подчеркнул, что число потерь РФ в живой силе приближается к 110 тыс. убитыми

"Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь", – продолжил он. 

В мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой", подчеркнул Зеленский.

"Чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества, освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере. Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы – они им в пути понадобятся – и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года", – резюмировал он. 

Контекст:

Зеленский в декабре выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

В тот же день в Кремле объявили, что президент РФ Владимир Путин поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" на 36 часов 6–7 января. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал ложью и лицемерием эту инициативу. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Рождество, Кремль, перемирие, вторжение, Владимир Зеленский, прекращение огня, война России против Украины, обращение, потери армии России
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