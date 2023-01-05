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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Столтенберг: Украинские силы нанесли тяжелые потери России в Украине

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Столтенберг: Нет никаких признаков того, что амбиции России изменились
Столтенберг: Нет никаких признаков того, что амбиции России изменились
Фото: EPA

Украина нанесла российским войскам тяжелые потери. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 января в Осло во время выступления на конференции Норвежской конфедерации предпринимателей, текстовую версию выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

"Украинские силы нанесли тяжелые потери России в Украине. Но россияне в очередной раз продемонстрировали готовность идти на большой риск и нести большие человеческие потери. Они уже мобилизовали дополнительно 200 тыс. военнослужащих. Кроме того, мы знаем, что они могут приобрести много нового оборудования", – сказал генсек.

По его словам, "нет никаких признаков того, что амбиции России изменились".

"Опасно недооценивать Россию", – добавил Столтенберг.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 января 2023 года, составили около 109 720 военных, 3041 танк, 284 самолета, 271 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, мобилизация, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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