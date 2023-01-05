Столтенберг: Украинские силы нанесли тяжелые потери России в Украине

Столтенберг: Нет никаких признаков того, что амбиции России изменились Фото: EPA

"Украинские силы нанесли тяжелые потери России в Украине. Но россияне в очередной раз продемонстрировали готовность идти на большой риск и нести большие человеческие потери. Они уже мобилизовали дополнительно 200 тыс. военнослужащих. Кроме того, мы знаем, что они могут приобрести много нового оборудования", – сказал генсек.

По его словам, "нет никаких признаков того, что амбиции России изменились".

"Опасно недооценивать Россию", – добавил Столтенберг.