Столтенберг: Украинские силы нанесли тяжелые потери России в Украине

"Украинские силы нанесли тяжелые потери России в Украине. Но россияне в очередной раз продемонстрировали готовность идти на большой риск и нести большие человеческие потери. Они уже мобилизовали дополнительно 200 тыс. военнослужащих. Кроме того, мы знаем, что они могут приобрести много нового оборудования", – сказал генсек.
По его словам, "нет никаких признаков того, что амбиции России изменились".
"Опасно недооценивать Россию", – добавил Столтенберг.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 5 января 2023 года, составили около 109 720 военных, 3041 танк, 284 самолета, 271 вертолет и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".