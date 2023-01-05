Украинские военные уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом 5 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские пилоты также нанесли три удара по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.

"В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8, – говорится в сообщении. – Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов".

Как указали в Telegram Воздушные силы, ПВО ВСУ уничтожила штурмовик и вертолет утром 5 января.

"Самолет – на счету ПВО Сухопутных войск, вертолет уничтожен подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)