Украинские военные уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Об этом 5 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что украинские пилоты также нанесли три удара по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.
"В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8, – говорится в сообщении. – Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов".
Как указали в Telegram Воздушные силы, ПВО ВСУ уничтожила штурмовик и вертолет утром 5 января.
"Самолет – на счету ПВО Сухопутных войск, вертолет уничтожен подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на 5 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года уничтожили уже около 109 720 российских оккупантов. Кроме того, украинские военные сбили 284 самолета, 271 вертолет.
Так, накануне, 4 января, ВСУ за пять часов уничтожили штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА россиян на восточном направлении.