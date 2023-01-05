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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили самолет Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Вертолет оккупантов уничтожен подразделением зенитных ракетных войск, отметили Воздушные силы ВСУ
Вертолет оккупантов уничтожен подразделением зенитных ракетных войск, отметили Воздушные силы ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Авиация Вооруженных сил Украины в течение суток 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения российских оккупационных войск.

Об этом 5 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские пилоты также нанесли три удара по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.

"В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8, – говорится в сообщении. – Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины произвели огненное поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cbuyRqCwVVzRZ7s8CKeiZMmehGFvGsnG29rzzzACBhkJHarwW1Y5ciRMgrhBZZdLl

Как указали в Telegram Воздушные силы, ПВО ВСУ уничтожила штурмовик и вертолет утром 5 января.

"Самолет – на счету ПВО Сухопутных войск, вертолет уничтожен подразделением зенитных ракетных войск Воздушных сил", – сказано в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 5 января, силы обороны Украины с 24 февраля 2022 года уничтожили уже около 109 720 российских оккупантов. Кроме того, украинские военные сбили 284 самолета, 271 вертолет.

Так, накануне, 4 января, ВСУ за пять часов уничтожили штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА россиян на восточном направлении.

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, авиация, вертолет, ПВО, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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