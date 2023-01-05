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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США не собираются "заламывать руки" из-за массовой ликвидации российских оккупантов в результате удара по Макеевке – Кирби

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Кирби подчеркнул, что российские солдаты на оккупированной территории Украины являются легитимной военной целью для ВСУ
Кирби подчеркнул, что российские солдаты на оккупированной территории Украины являются легитимной военной целью для ВСУ
Фото: EPA

Российские военнослужащие на временно оккупированной украинской территории являются законными целями для украинских сил обороны. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя ликвидацию оккупантов в ПТУ №19 в Макеевке Донецкой области, сообщает 5 января "Голос Америки".

По словам Кирби, администрация президента США Джо Байдена не собирается "заламывать руки" в связи с массовыми потерями в российской армии в результате удара по казарме в Макеевке.

Он заявил, что в создавшейся ситуации виновата только сама Россия. Украинцы, по словам Кирби, подверглись российскому вторжению и теперь наносят ответные удары и защищаются.

Кирби не стал давать оценку количества погибших в результате удара российских оккупантов, заметив, что война "является кровавой историей" и в данный момент на Донбассе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Кирби также отказался комментировать вероятное использование для удара по Макеевке реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет "Голос Америки".

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC".

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар. В Вооруженных силах Украины назвали озвученную оккупантами причину "очень слабой отмазкой".

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января Череватый.

Теги: Донецкая область, оккупация, Макеевка, Белый дом, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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