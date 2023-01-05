США не собираются "заламывать руки" из-за массовой ликвидации российских оккупантов в результате удара по Макеевке – Кирби

Кирби подчеркнул, что российские солдаты на оккупированной территории Украины являются легитимной военной целью для ВСУ Фото: EPA

По словам Кирби, администрация президента США Джо Байдена не собирается "заламывать руки" в связи с массовыми потерями в российской армии в результате удара по казарме в Макеевке.

Он заявил, что в создавшейся ситуации виновата только сама Россия. Украинцы, по словам Кирби, подверглись российскому вторжению и теперь наносят ответные удары и защищаются.

Кирби не стал давать оценку количества погибших в результате удара российских оккупантов, заметив, что война "является кровавой историей" и в данный момент на Донбассе продолжаются ожесточенные боевые действия.

Кирби также отказался комментировать вероятное использование для удара по Макеевке реактивной системы залпового огня HIMARS, пишет "Голос Америки".