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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У нас нет информации, подтверждающей это". В Белом доме отреагировали на российские заявления об "уничтожении" HIMARS в Украине

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У Кирби нет информации, подтверждающей якобы успешные удары РФ по системам HIMARS в Украине
У Кирби нет информации, подтверждающей якобы успешные удары РФ по системам HIMARS в Украине
Фото: EPA

Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить заявления министерства обороны РФ об очередном "уничтожении" высокоточных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, предоставленных Украине со стороны США в качестве военной помощи. Об этом заявил координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет 4 января издание The Hill.

Кирби в разговоре с журналистами сказал, что "видел заявления России о том, что они нанесли удар по системе HIMARS".

"У нас нет информации, подтверждающей это сообщение", – прокомментировал он. 

Он добавил, что россияне уже публиковали подобные отчеты об "уничтожении" HIMARS и другой техники, полученной Украиной от Запада. Кирби полагает, что это "часть дезинформационной кампании" президента Владимира Путина, которая изображает более чем 10-месячное вторжение России в Украину как "оборонительную" военную операцию со стороны РФ.

"Давайте будем предельно откровенными. Это война России против Украины. И Путин может утверждать сколько угодно, что это "какая-то борьба [РФ] против Запада, США против России, НАТО против России" – мы все знаем, что это абсолютная чепуха", – сказал Кирби.

Минобороны РФ сообщало 3 января об "уничтожении" четырех украинских систем HIMARS в Донецкой области. С учетом этой информации общее число "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.

Контекст:

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня 2022 года. К концу августа на вооружении украинской армии суммарно было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.

Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет. Таким образом, фактически в 2022 году в распоряжении ВСУ должны были оказаться 20 HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ регулярно уничтожают склады боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные. Последний известный удар из HIMARS, который привел к многочисленным жертвам среди оккупантов, был нанесен 31 декабря по Макеевке Донецкой области.

Минобороны Украины 6 ноября заявило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS. С тех пор официальной информации с украинской стороны о поражении врагом установок HIMARS также не появлялось.

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