"У нас нет информации, подтверждающей это". В Белом доме отреагировали на российские заявления об "уничтожении" HIMARS в Украине

Кирби в разговоре с журналистами сказал, что "видел заявления России о том, что они нанесли удар по системе HIMARS".

"У нас нет информации, подтверждающей это сообщение", – прокомментировал он.

Он добавил, что россияне уже публиковали подобные отчеты об "уничтожении" HIMARS и другой техники, полученной Украиной от Запада. Кирби полагает, что это "часть дезинформационной кампании" президента Владимира Путина, которая изображает более чем 10-месячное вторжение России в Украину как "оборонительную" военную операцию со стороны РФ.

"Давайте будем предельно откровенными. Это война России против Украины. И Путин может утверждать сколько угодно, что это "какая-то борьба [РФ] против Запада, США против России, НАТО против России" – мы все знаем, что это абсолютная чепуха", – сказал Кирби.

Минобороны РФ сообщало 3 января об "уничтожении" четырех украинских систем HIMARS в Донецкой области. С учетом этой информации общее число "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.