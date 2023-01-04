В минобороны РФ отчитались об "уничтожении" в Украине 27 установок HIMARS при том, что у ВСУ их всего 20

В минобороны страны-оккупанта утверждают, что две установки HIMARS якобы уничтожены в результате удара по Дружковке Донецкой области, еще две –,будто бы в результате ударов по Краматорску Донецкой области.

С учетом этой информации общее чисто "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.

Шрайк также обратил внимание на явно завышенные цифры якобы уничтоженной оккупантами другой украинской военной техники.

"Первая картинка – рашисты "уничтожили" 27 из 20 наших HIMARS. Вторая (с официального канала МО РФ) еще смешнее. Судя по ней, вторая армия мира – украинская. Ведь у нас уже "уничтожено" 7382 танка и ББМ [боевых бронированных машин], 967 РСЗО, 3768 [единиц] арты [артиллерии], 355 самолетов, 199 вертолетов, 399 ЗРК, а у нас еще осталось всякого", – написал он.

Блогер уточнил, что у ВСУ такого количества военной техники "и близко не было".