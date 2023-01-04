В минобороны РФ отчитались об "уничтожении" в Украине 27 установок HIMARS при том, что у ВСУ их всего 20

В минобороны страны-оккупанта утверждают, что две установки HIMARS якобы уничтожены в результате удара по Дружковке Донецкой области, еще две –,будто бы в результате ударов по Краматорску Донецкой области.
С учетом этой информации общее чисто "уничтоженных" систем HIMARS, упомянутых в отчетах минобороны РФ, достигло 27 единиц, в то время как поставлено в Украину было, согласно официальной информации, только 20 подобных установок.
Шрайк также обратил внимание на явно завышенные цифры якобы уничтоженной оккупантами другой украинской военной техники.
"Первая картинка – рашисты "уничтожили" 27 из 20 наших HIMARS. Вторая (с официального канала МО РФ) еще смешнее. Судя по ней, вторая армия мира – украинская. Ведь у нас уже "уничтожено" 7382 танка и ББМ [боевых бронированных машин], 967 РСЗО, 3768 [единиц] арты [артиллерии], 355 самолетов, 199 вертолетов, 399 ЗРК, а у нас еще осталось всякого", – написал он.
Блогер уточнил, что у ВСУ такого количества военной техники "и близко не было".
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии суммарно было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет. Таким образом, фактически в 2022 году в распоряжении ВСУ должны были оказаться 20 HIMARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ регулярно уничтожают склады боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные. Последний известный удар из HIMARS, который привел к многочисленным жертвам среди оккупантов, был нанесен 31 декабря по Макеевке Донецкой области.
Минобороны Украины 6 ноября заявило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS. С тех пор официальной информации с украинской стороны о поражении врагом установок HIMARS также не появлялось.