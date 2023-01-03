"Сохранишь свою жизнь". Капитан HIMARS предложил россиянам сообщать координаты складов боеприпасов, пообещав не бить по расположениям военных

После получения американских РСЗО HIMARS ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков, а также казармы, где размещались российские военные Фото: EPA (иллюстративное)

"Российский солдат! Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, находятся штабы, боеприпасы, и я не буду бить по расположениям [солдат]. Я уничтожу только танки, арту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей", – заявил на видео военный.

В это время на его фоне видны запуски ракет из РСЗО HIMARS.