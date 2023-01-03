"Сохранишь свою жизнь". Капитан HIMARS предложил россиянам сообщать координаты складов боеприпасов, пообещав не бить по расположениям военных

"Российский солдат! Я твой шанс вернуться домой живым. Дай мне координаты мест, где сосредоточена бронированная техника, находятся штабы, боеприпасы, и я не буду бить по расположениям [солдат]. Я уничтожу только танки, арту, снаряды и топливо. Тогда никто не пошлет тебя в атаку на убой. Так ты сохранишь свою жизнь и жизнь своих друзей", – заявил на видео военный.
В это время на его фоне видны запуски ракет из РСЗО HIMARS.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня 2022 года. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники, после этого были еще поставки.
Согласно данным на сайте Пентагона, США по состоянию на 14 октября обязались предоставить Украине 38 HIMARS. Breaking Defens объясняет, что в это число входят 18 HIMARS, которые США выделили в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (это программа USAI, нацеленная на длительную перспективу). В Пентагоне заявляли, что на их производство и поставку уйдет несколько лет.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Минобороны Украины 6 ноября заявило, что россиянам до сих пор не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS.
2 января 2023 года Генштаб ВСУ подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в новогоднюю ночь. В разрушенном помещении ПТУ №19 находились сотни российских военных. В минобороны РФ объявили, что ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS.