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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень слабая отмазка". В ВСУ прокомментировали версию оккупантов о причинах удара по Макеевке

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Оккупанты не смогли скрытно разместиться в здании училища в Макеевке, что, по словам Череватого, стало основной причиной удара по нему
Оккупанты не смогли скрытно разместиться в здании училища в Макеевке, что, по словам Череватого, стало основной причиной удара по нему
Фото: СеверПост / Twitter

Российские оккупанты пытаются представить использование телефонов военнослужащими основной причиной, по которой стал возможен удар по зданию ПТУ-19 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Об этом спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил 4 января в эфире национального телемарафона, который транслирует канал "Рада".

"Конечно, использовать телефоны – это локация (возможность для ВСУ определить местоположение подразделения врага. – "ГОРДОН") и это ошибка. Но выглядит эта версия несколько смешно. Потому что размещать такие большие партии мобилизованных, которые не очень обучены и слажены, в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности, это очень слабая отмазка", – отметил Череватый.

Он подчеркнул, что это была ошибка россиян, и выразил уверенность, что сейчас в РФ занимаются поиском виноватых.

"Понятно, что не это [использование телефонов] было главной причиной. Ею было то, что они не смогли скрытно разместить этот личный состав. Чем воспользовались мы, доразведав цель и уничтожив ее", – пояснил Череватый.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC".

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января Череватый.

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