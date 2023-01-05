"Очень слабая отмазка". В ВСУ прокомментировали версию оккупантов о причинах удара по Макеевке

Оккупанты не смогли скрытно разместиться в здании училища в Макеевке, что, по словам Череватого, стало основной причиной удара по нему Фото: СеверПост / Twitter

"Конечно, использовать телефоны – это локация (возможность для ВСУ определить местоположение подразделения врага. – "ГОРДОН") и это ошибка. Но выглядит эта версия несколько смешно. Потому что размещать такие большие партии мобилизованных, которые не очень обучены и слажены, в больших помещениях, не приспособленных для того, чтобы укрываться в случае опасности, это очень слабая отмазка", – отметил Череватый.

Он подчеркнул, что это была ошибка россиян, и выразил уверенность, что сейчас в РФ занимаются поиском виноватых.

"Понятно, что не это [использование телефонов] было главной причиной. Ею было то, что они не смогли скрытно разместить этот личный состав. Чем воспользовались мы, доразведав цель и уничтожив ее", – пояснил Череватый.