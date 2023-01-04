"Хотят списать как ненужных свидетелей". Уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИ

Родные российских мобилизованных из Самарской области, попавших под удар в Макеевке, жалуются, что командование не сообщает о судьбе военнослужащих. Об этом "Важным историям" рассказали несколько родственниц военных, одна из них при этом заявила, что оставшихся в живых оккупантов сначала хотели собрать, "чтобы они шли в наступление", но среди командования пошел "резонанс".
"В связи с этим какая-то часть [выживших в Макеевке россиян] пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти – надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции – ради чего? Это заранее обречение на смерть", – считает собеседница издания.
По ее рассказам, "те, кто поумнее", со своим начальством "собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".
"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие [расследование взрыва]", – поделилась она.
Другая родственница мобилизованного из Самарской области рассказала "Важным историям", что мужчин "хотят списать как ненужных свидетелей":
"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать", – сказала она, не пояснив, что именно подразумевается под "списанием".
Родные мобилизованных уверены также, что погибших больше официально признанного минобороны РФ числа.
Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.
2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC News".
По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.
Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.