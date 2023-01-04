"Хотят списать как ненужных свидетелей". Уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИ

Здание ПТУ в Макеевке было полностью разрушено, однако часть размещенных там оккупантов уцелела после удара Фото: Денис Казанський / Telegram

Родные российских мобилизованных из Самарской области, попавших под удар в Макеевке, жалуются, что командование не сообщает о судьбе военнослужащих. Об этом "Важным историям" рассказали несколько родственниц военных, одна из них при этом заявила, что оставшихся в живых оккупантов сначала хотели собрать, "чтобы они шли в наступление", но среди командования пошел "резонанс".

"В связи с этим какая-то часть [выживших в Макеевке россиян] пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти – надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции – ради чего? Это заранее обречение на смерть", – считает собеседница издания.

По ее рассказам, "те, кто поумнее", со своим начальством "собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".

"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие [расследование взрыва]", – поделилась она.

Другая родственница мобилизованного из Самарской области рассказала "Важным историям", что мужчин "хотят списать как ненужных свидетелей":

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать", – сказала она, не пояснив, что именно подразумевается под "списанием".

Родные мобилизованных уверены также, что погибших больше официально признанного минобороны РФ числа.