ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Хотят списать как ненужных свидетелей". Уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Здание ПТУ в Макеевке было полностью разрушено, однако часть размещенных там оккупантов уцелела после удара
Здание ПТУ в Макеевке было полностью разрушено, однако часть размещенных там оккупантов уцелела после удара
Фото: Денис Казанський / Telegram

Часть оккупантов, размещенных в здании ПТУ-19 во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, уцелела после удара по нему. Тех, кто выжил, хотели сразу же отправить в наступление, рассказали родственники российских военнослужащих. Об этом сообщает 3 января российское издание "Важные истории".

Родные российских мобилизованных из Самарской области, попавших под удар в Макеевке, жалуются, что командование не сообщает о судьбе военнослужащих. Об этом "Важным историям" рассказали несколько родственниц военных, одна из них при этом заявила, что оставшихся в живых оккупантов сначала хотели собрать, "чтобы они шли в наступление", но среди командования пошел "резонанс".

"В связи с этим какая-то часть [выживших в Макеевке россиян] пошла не пойми куда, они все разбрелись. В наступление идти – надо быть полным идиотом, учитывая, что у них нет ничего. И слушать вышестоящие инстанции – ради чего? Это заранее обречение на смерть", – считает собеседница издания.

По ее рассказам, "те, кто поумнее", со своим начальством "собрались, пошли в другую сторону – в укрытия какие-то".

"Я думаю, что запросто их могут послать куда угодно, лишь бы прикрыть это все мероприятие [расследование взрыва]", – поделилась она.

Другая родственница мобилизованного из Самарской области рассказала "Важным историям", что мужчин "хотят списать как ненужных свидетелей":

"Туда едет комиссия, и мы боимся, что их могут отправить куда-то или спрятать", – сказала она, не пояснив, что именно подразумевается под "списанием".

Родные мобилизованных уверены также, что погибших больше официально признанного минобороны РФ числа.

Контекст:

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ сообщило, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании ПТУ №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

2 января минобороны РФ официально признало гибель 63 оккупантов, объявив, что удар ВСУ нанесли из реактивных систем залпового огня HIMARS, и четыре из шести ракет достигли цели. 3 января МО РФ сообщило, что число погибших возросло до 89 оккупантов, сообщала "Русская служба BBC News".

По версии боевиков "ДНР", озвученной 2 января российским пропагандистским агентством ТАСС, причиной попадания ракет HIMARS в ПТУ в Макеевке послужило "активное использование прибывшими военнослужащими мобильных телефонов". Боевики утверждают, что ВСУ "выявили активность сотовой связи и местоположение абонентов", после чего нанесли удар.

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Теги: Россия, Украина, взрыв, смерть, Донецкая область, оккупация, Вооруженные силы Украины, Макеевка, армия РФ, ДНР, Самара, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, военнослужащий, свидетели, взрывы, ракета, ранение, потери армии России, российские оккупанты, HIMARS, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (281046)
2
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (269199)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (83926)
4
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (80292)
5
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (74089)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (68834)
7
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (41011)
8
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (40257)
 
 
 
 