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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Собирали данные о HIMARS: агенты РФ в Донецкой области получили от шести до восьми лет тюрьмы

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Коллаборанты пытались отследить M142 HIMARS
Коллаборанты пытались отследить M142 HIMARS
Фото: ЕРА

Суд вынес приговор четверым гражданам Украины, которые сотрудничали с российской армией в Донецкой области. Об этом Служба безопасности Украины сообщила 4 декабря.

По данным следствия, они собирали данные о расположении реактивных артиллерийских систем HIMARS, находящихся в Вооруженных силах Украины. Кроме того, они координировали огонь врага по энергетическим объектам в Донецкой области.

"В первую очередь их интересовали места базирования и перемещения украинских войск на бахмутском и краматорском направлениях. Кроме того, злоумышленники информировали врага о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты совершали ракетные удары", – говорится в сообщении.

Агенты были задержаны СБУ в ходе спецоперации на Донбассе. Суд признал их виновными  по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от шести до восьми лет лишения свободы, проинформировали в СБУ.

Теги: СБУ, Донбасс, приговор, ВСУ, война России против Украины, коллаборационизм, HIMARS
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