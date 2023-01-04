Собирали данные о HIMARS: агенты РФ в Донецкой области получили от шести до восьми лет тюрьмы

По данным следствия, они собирали данные о расположении реактивных артиллерийских систем HIMARS, находящихся в Вооруженных силах Украины. Кроме того, они координировали огонь врага по энергетическим объектам в Донецкой области.

"В первую очередь их интересовали места базирования и перемещения украинских войск на бахмутском и краматорском направлениях. Кроме того, злоумышленники информировали врага о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым российские оккупанты совершали ракетные удары", – говорится в сообщении.

Агенты были задержаны СБУ в ходе спецоперации на Донбассе. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от шести до восьми лет лишения свободы, проинформировали в СБУ.