В оккупированном Каховском районе взломали российские каналы и показали новогоднее обращение Зеленского – журналист

Об этом сообщил в Facebook местный журналист Олег Батурин со ссылкой на жителей, которые находятся на захваченной территории.
По его информации, на российских телеканалах, которые оккупанты начали транслировать с конца марта, обращение Зеленского показали примерно восемь раз, начиная с 19.00.
"Не знаю, как наши сломали российские каналы, но мы были не в себе от счастья. Смотрели обращение по кругу президента и плакали. Смотрели и плакали. Это было что-то невероятное! Мы благодарны тем, кто это сделал", – привел Батурин слова своих источников.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.