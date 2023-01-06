В оккупированном Каховском районе взломали российские каналы и показали новогоднее обращение Зеленского – журналист

Об этом сообщил в Facebook местный журналист Олег Батурин со ссылкой на жителей, которые находятся на захваченной территории.

По его информации, на российских телеканалах, которые оккупанты начали транслировать с конца марта, обращение Зеленского показали примерно восемь раз, начиная с 19.00.

"Не знаю, как наши сломали российские каналы, но мы были не в себе от счастья. Смотрели обращение по кругу президента и плакали. Смотрели и плакали. Это было что-то невероятное! Мы благодарны тем, кто это сделал", – привел Батурин слова своих источников.