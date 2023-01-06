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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Каховском районе взломали российские каналы и показали новогоднее обращение Зеленского – журналист

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Жители пока что оккупированных районов посмотрели новогоднее обращение Зеленского
Жители пока что оккупированных районов посмотрели новогоднее обращение Зеленского
Фото: president.gov.ua

В оккупированном Каховском районе Херсонской области на российских телеканалах 5 января несколько раз показали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил в Facebook местный журналист Олег Батурин со ссылкой на жителей, которые находятся на захваченной территории.

По его информации, на российских телеканалах, которые оккупанты начали транслировать с конца марта, обращение Зеленского показали примерно восемь раз, начиная с 19.00.  

"Не знаю, как наши сломали российские каналы, но мы были не в себе от счастья. Смотрели обращение по кругу президента и плакали. Смотрели и плакали. Это было что-то невероятное! Мы благодарны тем, кто это сделал", – привел Батурин слова своих источников. 

https://www.facebook.com/oleh.baturin/posts/pfbid0FbEqajQ5Vps47vuEj1rcuPZkVzSE98Z2FZfQT81Zb3dexT5oTnv17eQHmExG4zrcl

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: телевидение, хакеры, Херсонская область, новогоднее обращение, Владимир Зеленский, война России против Украины, Каховка, Олег Батурин
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