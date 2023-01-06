ГБР обыскало особняк коллаборанта Сальдо. Нашло инструкции от РФ, справки о херсонских активистах и книги о России и сексе

"В его особняке и по месту жительства сообщников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины", – говорится в сообщении.
Также сотрудники ГБР нашли сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в российских рублях, конспекты, в которых записывались особенности российского законодательства, и справки о херсонских патриотах и активистах.
"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он, вероятно, и набирался идеологии относительно "великой России". С такими изданиями, как "Императрица Екатерина Вторая", "Россия. Великая судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики, наград и георгиевских лент", – добавили в бюро.
В марте 2022 года бывший мэр Херсона Владимир Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифософского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.
Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".
Точное местонахождение Сальдо на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.
В начале января 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования в отношении трех херсонских коллаборантов – Владимира Сальдо, его бывшего заместителя Кирилла Стремоусова и "мэра Херсона" Александра Кобеца. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.