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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР обыскало особняк коллаборанта Сальдо. Нашло инструкции от РФ, справки о херсонских активистах и книги о России и сексе

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ГБР пришло в дом к Сальдо
ГБР пришло в дом к Сальдо
Скриншот: Державне бюро розслідувань / YouTube

Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски в доме главы оккупационной "администрации Херсонской области" Владимира Сальдо. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

его особняке и по месту жительства сообщников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины",  говорится в сообщении. 

Также сотрудники ГБР нашли сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в российских рублях, конспекты, в которых записывались особенности российского законодательства, и справки о херсонских патриотах и активистах.

"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он, вероятно, и набирался идеологии относительно "великой России". С такими изданиями, как "Императрица Екатерина Вторая", "Россия. Великая судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики, наград и георгиевских лент", – добавили в бюро. 

ВИДЕО
Видео: Державне бюро розслідувань / YouTube
Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Владимир Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифософского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.

Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".

Точное местонахождение Сальдо на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.

В начале января 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования в отношении трех херсонских коллаборантов – Владимира Сальдо, его бывшего заместителя Кирилла Стремоусова и "мэра Херсона" Александра Кобеца. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины. 

Теги: Херсон, Херсонская область, обыск, книги, госизмена, Государственное бюро расследований, война России против Украины, обыски, Владимир Сальдо, ГБР, коллаборационизм
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