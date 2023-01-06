ГБР обыскало особняк коллаборанта Сальдо. Нашло инструкции от РФ, справки о херсонских активистах и книги о России и сексе

"В его особняке и по месту жительства сообщников предателя обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины", – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГБР нашли сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в российских рублях, конспекты, в которых записывались особенности российского законодательства, и справки о херсонских патриотах и активистах.

"Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он, вероятно, и набирался идеологии относительно "великой России". С такими изданиями, как "Императрица Екатерина Вторая", "Россия. Великая судьба", "Москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики, наград и георгиевских лент", – добавили в бюро.

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