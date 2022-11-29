ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд задержал заместителя Сальдо за помощь оккупантам в организации "референдума" в Херсоне

Чиновник готовил помещения для мест "голосования"
 Чиновник готовил помещения для мест "голосования"
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

29 ноября суд задержал заместителя городского головы Херсона, который подозревается в переходе на сторону России во время оккупации. Об этом Государственное бюро расследований Украины сообщило в Telegram.

По данным совместного следствия ГБР и Херсонской областной прокуратуры, чиновник, который до российского вторжения отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов горсовета, при оккупантах стал руководить жилищно-коммунальным хозяйством.

Он организовывал переход предприятий ЖКХ на работу по законам РФ, налаживал системы взыскания платежей с населения. Также участвовал в организации незаконного референдума, готовя помещения для мест голосования, говорится в сообщении. 

Чиновнику сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

В ГБР отмечают, что при задержании у него обнаружена конституция РФ и пропагандистские материалы. Правоохранители также проверяют его на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
"Леша, мы так классно не работаем". Горовая высказалась о Потапе, который после войны отстранился от управления продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Какая-то грустная", "Желаю малыша". В сети комментирует видео Каменских, в котором она показала себя крупным планом
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
"Очень красивая". Дорофеева засветила на безымянном пальце кольцо, напоминающее помолвочное
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Жена Тигипко призналась, что заболела, и показала, как выглядит без макияжа
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
Боржемская в белых лосинах и топе занялась спортом перед камерой. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (141803)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (117576)
3
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (113220)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (99771)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (63798)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (43634)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (42362)
8
"Он сказал: "Все понятно. Все сошли с ума". Хлывнюк назвал единственного артиста в РФ, с которым продолжает общаться (33453)
 
 
 
 