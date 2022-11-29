Суд задержал заместителя Сальдо за помощь оккупантам в организации "референдума" в Херсоне

По данным совместного следствия ГБР и Херсонской областной прокуратуры, чиновник, который до российского вторжения отвечал за вопросы деятельности исполнительных органов горсовета, при оккупантах стал руководить жилищно-коммунальным хозяйством.

Он организовывал переход предприятий ЖКХ на работу по законам РФ, налаживал системы взыскания платежей с населения. Также участвовал в организации незаконного референдума, готовя помещения для мест голосования, говорится в сообщении.

Чиновнику сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет.

В ГБР отмечают, что при задержании у него обнаружена конституция РФ и пропагандистские материалы. Правоохранители также проверяют его на причастность к незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ.