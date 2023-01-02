В Украине завершили расследование в отношении херсонских коллаборантов Сальдо, Стремоусова и Кобеца

Исходя из указанных в сообщении должностей и обстоятельств дела, речь идет о так называемом главе Херсонской области и его "заместителе" – Владимире Сальдо и Кирилле Стремоусове. Третьим по делу о госизмене проходит назначенный оккупантами псевдомэр Херсона Александр Кобец.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и так называемого председателя Херсонской городской администрации", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, представители оккупационной власти обвиняются в государственной измене, коллаборационной деятельности, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

"Расследованием установлено, что до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины депутат Херсонского городского совета перешел на сторону врага. Он добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", – рассказали в ОГПУ.

Сальдо, по данным следствия, участвовал в заседании так называемого комитета спасения Херсонской области "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора.

"Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ", – отмечается в сообщении.

В Офисе генпрокурора информируют, что второй обвиняемый также добровольно занял псевдодолжность "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью".

"С первых дней оккупации области он способствовал захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призвал местных поддержать оккупацию и принять российское гражданство", – характеризуют в ОГПУ действия Стремоусова.

Еще один обвиняемый, по информации прокуратуры, согласился содействовать представителям страны-агрессора и занял псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации".

В настоящее время, как подчеркивают в ведомстве, двое обвиняемых находятся в розыске.