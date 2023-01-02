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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине завершили расследование в отношении херсонских коллаборантов Сальдо, Стремоусова и Кобеца

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Херсонские коллаборанты обвиняются в госизмене
Херсонские коллаборанты обвиняются в госизмене
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Дело по обвинению трех представителей оккупационных властей Херсонской области в государственной измене и коллаборационной деятельности передано в суд, расследование в их отношении завершено. Об этом сообщает 2 января в Telegram пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Исходя из указанных в сообщении должностей и обстоятельств дела, речь идет о так называемом главе Херсонской области и его "заместителе" – Владимире Сальдо и Кирилле Стремоусове. Третьим по делу о госизмене проходит назначенный оккупантами псевдомэр Херсона Александр Кобец.

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", его заместителя и так называемого председателя Херсонской городской администрации", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, представители оккупационной власти обвиняются в государственной измене, коллаборационной деятельности, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 УК Украины).

"Расследованием установлено, что до полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины депутат Херсонского городского совета перешел на сторону врага. Он добровольно занял псевдодолжность "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области", – рассказали в ОГПУ.

Сальдо, по данным следствия, участвовал в заседании так называемого комитета спасения Херсонской области "За мир и порядок", созданного в поддержку оккупационных действий государства-агрессора.

"Также он организовывал псевдореферендум по выходу Херсонской области из состава Украины и присоединению ее к РФ", – отмечается в сообщении.

В Офисе генпрокурора информируют, что второй обвиняемый также добровольно занял псевдодолжность "заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области по вопросам внутренней политики и связей с общественностью".

"С первых дней оккупации области он способствовал захватчикам в проведении подрывной деятельности против Украины, участвовал в пророссийских акциях и митингах, призвал местных поддержать оккупацию и принять российское гражданство", – характеризуют в ОГПУ действия Стремоусова.

Еще один обвиняемый, по информации прокуратуры, согласился содействовать представителям страны-агрессора и занял псевдодолжность "председателя Херсонской городской администрации".

В настоящее время, как подчеркивают в ведомстве, двое обвиняемых находятся в розыске.

Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Владимир Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву, в институт скорой помощи имени Склифософского. Российские СМИ также писали, что коллаборанта могли отравить. В последние недели о его состоянии не сообщалось.

Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".

Точное местонахождение Сальдо на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.

Стремоусов после полномасштабного вторжения России в Украину поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский "Комитет спасения "За мир и порядок".

26 апреля 2022 года он объявил себя "заместителем председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Стремоусов находится под санкциями США и Евросоюза. Офис генпрокурора 28 сентября объявил Стремоусову о подозрении в коллаборационизме.

Стремоусов был одним из активных сторонников и главных организаторов проведения псевдореферендума о "присоединении" временно оккупированных территорий Херсонской области к России, "результаты" которого стали для Путина предлогом незаконно аннексировать украинские земли. Стремоусов погиб в ДТП в ноябре 2022 года.

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