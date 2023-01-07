6 января в Украине в результате российских обстрелов погибло трое мирных жителей, 14 были ранены – Офис президента

Еще 14 человек были ранены.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области два человека погибло, семь были ранены, в Херсонской области один человек погиб, семь были ранены.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет. Также оккупанты обстреливают населенные пункты страны из артиллерии.

За последние сутки, по информации Генштаба ВСУ, войска РФ нанесли по Украине три ракетных, 13 авиационных ударов и 68 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.