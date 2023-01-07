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ВОЙНА В УКРАИНЕ

6 января в Украине в результате российских обстрелов погибло трое мирных жителей, 14 были ранены – Офис президента

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Тимошенко сообщил, что погибшие и раненые 6 января были в Донецкой и Херсонской областях
Тимошенко сообщил, что погибшие и раненые 6 января были в Донецкой и Херсонской областях
Фото: president.gov.ua

6 января в Украине в результате российской агрессии погибло трое мирных жителей. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram 7 января.

Еще 14 человек были ранены.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области два человека погибло, семь были ранены, в Херсонской области один человек погиб, семь были ранены. 

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет. Также оккупанты обстреливают населенные пункты страны из артиллерии.

За последние сутки, по информации Генштаба ВСУ, войска РФ нанесли по Украине три ракетных, 13 авиационных ударов и 68 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. 

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Донецкая область, Херсонская область, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко
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