Выросло число жертв предновогодних ракетных атак по Киеву – Кличко

По его словам, 40-летняя киевлянка находилась в больнице в тяжелом состоянии.

"Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года", – написал Кличко.

29 декабря власти сообщали, что ПВО уничтожила все 16 российских ракет, которые оккупанты утром выпустили по Киеву. Обломками сбитых ракет в столице были повреждены два частных дома и промышленное предприятие, тогда было известно о трех раненых.

Всего, по данным Киевской городской государственной администрации, с 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян. Среди них пятеро – дети. Ранения получили 495 жителей.