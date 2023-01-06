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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Выросло число жертв предновогодних ракетных атак по Киеву – Кличко

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С 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян
С 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян
Фото: ЕРА

Умерла женщина, пострадавшая в результате обстрела россиянами Киева 29 декабря 2022 года. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко 6 января сообщил в Telegram.

По его словам, 40-летняя киевлянка находилась в больнице в тяжелом состоянии.

"Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года", – написал Кличко.

29 декабря власти сообщали, что ПВО уничтожила все 16 российских ракет, которые оккупанты утром  выпустили по Киеву. Обломками сбитых ракет в столице были повреждены два частных дома и промышленное предприятие, тогда было известно о трех раненых

Всего, по данным Киевской городской государственной администрации, с 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян. Среди них пятеро – дети. Ранения получили 495 жителей.

Контекст:

Утром 29 декабря Россия атаковала 10 областей Украины. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, были повреждены 28 объектов, из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры.

РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракетВ Воздушных силах ВСУ сообщили, что атака велась с разных направлений, использовались крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

По данным Офиса президента Украины на 30 декабря, всего в результате российских ракетных ударов по Украине 29 декабря погибли четыре мирных жителя. В Донецкой области один человек погиб и один получил ранения, в Ивано-Франковской один получил ранения, в Харьковской области три человека погибли и два получили ранения (в том числе один подорвался на мине), в Херсонской области один человек был ранен.

Теги: Киев, Виталий Кличко, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, погибшие
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