Выросло число жертв предновогодних ракетных атак по Киеву – Кличко

По его словам, 40-летняя киевлянка находилась в больнице в тяжелом состоянии.
"Это третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года", – написал Кличко.
29 декабря власти сообщали, что ПВО уничтожила все 16 российских ракет, которые оккупанты утром выпустили по Киеву. Обломками сбитых ракет в столице были повреждены два частных дома и промышленное предприятие, тогда было известно о трех раненых.
Всего, по данным Киевской городской государственной администрации, с 24 февраля по 30 декабря из-за войны погибли 120 киевлян. Среди них пятеро – дети. Ранения получили 495 жителей.
Утром 29 декабря Россия атаковала 10 областей Украины. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, были повреждены 28 объектов, из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры.
РФ выпустила по Украине более 120 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что атака велась с разных направлений, использовались крылатые ракеты морского и воздушного базирования.
По данным Офиса президента Украины на 30 декабря, всего в результате российских ракетных ударов по Украине 29 декабря погибли четыре мирных жителя. В Донецкой области один человек погиб и один получил ранения, в Ивано-Франковской один получил ранения, в Харьковской области три человека погибли и два получили ранения (в том числе один подорвался на мине), в Херсонской области один человек был ранен.