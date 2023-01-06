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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть в Херсоне за два дня. Есть погибшие и раненые – Офис президента

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О числе погибших в результате атаки пока не сообщалось
О числе погибших в результате атаки пока не сообщалось
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские оккупационные войска 6 января обстреляли в Херсоне пожарную часть, в результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

"Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть за два дня. Есть погибшие и раненые. Зафиксировано не менее четырех взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе. И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов", – написал он. 

5 января, согласно сообщению областной администрации, в результате обстрела оккупантами пожарной части в Херсоне было повреждено здание, но обошлось без пострадавших. 

Контекст:

В ноябре подразделения сил обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, ГСЧС, спасатели, обстрелы, погибшие
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