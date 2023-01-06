Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть в Херсоне за два дня. Есть погибшие и раненые – Офис президента

"Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть за два дня. Есть погибшие и раненые. Зафиксировано не менее четырех взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе. И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов", – написал он.
5 января, согласно сообщению областной администрации, в результате обстрела оккупантами пожарной части в Херсоне было повреждено здание, но обошлось без пострадавших.
В ноябре подразделения сил обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.