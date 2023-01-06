Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть в Херсоне за два дня. Есть погибшие и раненые – Офис президента

О числе погибших в результате атаки пока не сообщалось Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

"Оккупанты обстреляли вторую пожарную часть за два дня. Есть погибшие и раненые. Зафиксировано не менее четырех взрывов. Рядом с обстрелянной пожарной частью горело здание в частном секторе. И потом они говорят о "прекращении огня". Это за пределом понимания любых цивилизованных процессов", – написал он.

5 января, согласно сообщению областной администрации, в результате обстрела оккупантами пожарной части в Херсоне было повреждено здание, но обошлось без пострадавших.