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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты пытаются улучшить положение на купянском и авдеевском направлениях, но безуспешно. Еще на двух – наступают, на трех – обороняются

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Российские войска обороняются от ВСУ на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, отметили в Генштабе
Российские войска обороняются от ВСУ на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В течение суток 5 января российские оккупационные войска нанесли восемь авиаударов по территории Украины.

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на бахмутском и лиманском направлениях, – говорится в сообщении. – Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется".

Указывается, что россияне обстреляли ряд населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском направлениях.

"На херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадали гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0cbuyRqCwVVzRZ7s8CKeiZMmehGFvGsnG29rzzzACBhkJHarwW1Y5ciRMgrhBZZdLl

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, артиллерия, Купянск, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут, инфраструктура, российские оккупанты, Чернобаевка
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