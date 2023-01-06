Генштаб ВСУ: Оккупанты пытаются улучшить положение на купянском и авдеевском направлениях, но безуспешно. Еще на двух – наступают, на трех – обороняются

Российские войска обороняются от ВСУ на новопавловском, запорожском и херсонском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на бахмутском и лиманском направлениях, – говорится в сообщении. – Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется".

Указывается, что россияне обстреляли ряд населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском направлениях.

"На херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадали гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.