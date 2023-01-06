Генштаб ВСУ: Оккупанты пытаются улучшить положение на купянском и авдеевском направлениях, но безуспешно. Еще на двух – наступают, на трех – обороняются

Об этом в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что оккупанты также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на бахмутском и лиманском направлениях, – говорится в сообщении. – Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях. На новопавловском, запорожском и херсонском – обороняется".
Указывается, что россияне обстреляли ряд населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском направлениях.
"На херсонском направлении противник не прекращает террора мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадали гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.