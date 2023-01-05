"Ничтожные оккупанты воюют с теми, кто помогает мирным людям". Россияне ударили по пожарной части в Херсоне

"Россияне нанесли удар по спасателям в Херсоне. Рашисты обстреляли пожарную часть – здание получило повреждения", – написал Янушевич.
По его данным, в результате атаки противника никто не пострадал.
"На днях россияне атаковали медиков, сегодня – спасателей. Ничтожные российские оккупанты продолжают воевать с теми, кто оказывает помощь мирным людям", – подчеркнул глава ОВА.
Помимо этого, сегодня российские оккупанты ударили по центру Херсона. В результате обстрела погиб 18-летний юноша.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.