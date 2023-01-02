Население Херсона по сравнению с довоенным сократилось в пять раз – комендатура

"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тыс. человек, сейчас примерно 60-70 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-либо другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой", – сказал он.
Пресс-офицер комендатуры призвал людей уезжать, поскольку пока безопасных мест в Херсоне нет.
"Люди страдают. Обстреливают как раз те локации, где люди собираются – рынок, один из нескольких работающих магазинов", – добавил Плетенчук.
Он подчеркнул, что обстрелы продолжаются даже в праздники.
"Снова в окрестностях Херсона много раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В основном страдают жители населенных пунктов вокруг Херсона. Обстрелы продолжаются, даже в новогоднюю ночь враг работал по полной программе", – проинформировал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.
Местная власть после деоккупации неоднократно призывала жителей Херсонcкой области эвакуироваться. В Генштабе ВСУ отмечали, что россияне обстреливают захваченные населенные пункты в Херсонской области, принуждая их жителей к эвакуации.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.
Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.