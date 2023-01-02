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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Население Херсона по сравнению с довоенным сократилось в пять раз – комендатура

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В освобожденном Херсоне осталось менее 70 тыс. жителей
В освобожденном Херсоне осталось менее 70 тыс. жителей
Фото: EPA

В Херсоне остается 60-70 тыс жителей из 330 тыс довоенного населения. Об этом рассказал 2 января в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Рада", пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук.

"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тыс. человек, сейчас примерно 60-70 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-либо другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой", – сказал он.

Пресс-офицер комендатуры призвал людей уезжать, поскольку пока безопасных мест в Херсоне нет.

"Люди страдают. Обстреливают как раз те локации, где люди собираются – рынок, один из нескольких работающих магазинов", – добавил Плетенчук.

Он подчеркнул, что обстрелы продолжаются даже в праздники.

"Снова в окрестностях Херсона много раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В основном страдают жители населенных пунктов вокруг Херсона. Обстрелы продолжаются, даже в новогоднюю ночь враг работал по полной программе", – проинформировал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.

Местная власть после деоккупации неоднократно призывала жителей Херсонcкой области эвакуироваться. В Генштабе ВСУ отмечали, что россияне обстреливают захваченные населенные пункты в Херсонской области, принуждая их жителей к эвакуации.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

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