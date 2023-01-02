Население Херсона по сравнению с довоенным сократилось в пять раз – комендатура

"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тыс. человек, сейчас примерно 60-70 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-либо другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой", – сказал он.

Пресс-офицер комендатуры призвал людей уезжать, поскольку пока безопасных мест в Херсоне нет.

"Люди страдают. Обстреливают как раз те локации, где люди собираются – рынок, один из нескольких работающих магазинов", – добавил Плетенчук.

Он подчеркнул, что обстрелы продолжаются даже в праздники.

"Снова в окрестностях Херсона много раненых, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В основном страдают жители населенных пунктов вокруг Херсона. Обстрелы продолжаются, даже в новогоднюю ночь враг работал по полной программе", – проинформировал пресс-офицер комендатуры обороны города Херсон.

Местная власть после деоккупации неоднократно призывала жителей Херсонcкой области эвакуироваться. В Генштабе ВСУ отмечали, что россияне обстреливают захваченные населенные пункты в Херсонской области, принуждая их жителей к эвакуации.