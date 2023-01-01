13-летний мальчик дважды попал под обстрел российских оккупантов в новогодние праздники, его эвакуировали в Николаев – Херсонская ОВА

В ночь на 1 января оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу, рассказали в ОВА Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

Об этом 1 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Значительные разрушения получили грудное отделение неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты и повреждены другие медицинские кабинеты основного корпуса. Всего в больнице выбито более 700 окон", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, из-за атаки оккупантов произошел пожар – горел кабинет медсестры и палата для больных. Возгорание ликвидировали спасатели.

"Персонал больницы эвакуировал в убежище 17 детей, четырех родителей и 38 работников больницы. Это позволило избежать жертв среди мирных людей", – подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Янушевич отметил в Facebook, что дважды под обстрел россиян в новогодние праздники попал 13-летний Ярослав.

"31 декабря, считанные часы до Нового года – россияне атакуют Приднепровское, что вблизи Херсона. Брат и сестричка, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его с того света, – рассказал глава ОВА. – 1 января, первые минуты Нового года – российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна. Мальчик был эвакуирован в Николаев, где в эти минуты за его жизнь продолжают бороться врачи".