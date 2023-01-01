ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

13-летний мальчик дважды попал под обстрел российских оккупантов в новогодние праздники, его эвакуировали в Николаев – Херсонская ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ночь на 1 января оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу, рассказали в ОВА
В ночь на 1 января оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу, рассказали в ОВА
Фото: Ярослав Янушевич - Херсонська ОДА / Facebook

В первые минуты Нового года российские оккупационные войска выпустили около семи снарядов по Херсонской областной детской клинической больнице – единственной в Херсоне, которая оказывает круглосуточную медпомощь детям.

Об этом 1 января в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Значительные разрушения получили грудное отделение неонатального корпуса, разрушены две реанимационные палаты и повреждены другие медицинские кабинеты основного корпуса. Всего в больнице выбито более 700 окон", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, из-за атаки оккупантов произошел пожар – горел кабинет медсестры и палата для больных. Возгорание ликвидировали спасатели.

"Персонал больницы эвакуировал в убежище 17 детей, четырех родителей и 38 работников больницы. Это позволило избежать жертв среди мирных людей", – подчеркнул глава Херсонской ОВА.

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid0C5EP2GSGaxCfNcYZTbMHVTCiucGAwTevC5HrLrqpKRRBtjZMsqxF7yB4e4eN6tMgl

Янушевич отметил в Facebook, что дважды под обстрел россиян в новогодние праздники попал 13-летний Ярослав.

"31 декабря, считанные часы до Нового года – россияне атакуют Приднепровское, что вблизи Херсона. Брат и сестричка, которые в тот момент возвращались домой, попали под обстрел. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи буквально вытащили его с того света, – рассказал глава ОВА. – 1 января, первые минуты Нового года – российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в которой лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна. Мальчик был эвакуирован в Николаев, где в эти минуты за его жизнь продолжают бороться врачи".

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid02D1Q6roXRTxeg8u4Rn5GPwtkvGZNY6oYKrohUwY8KccVW6aiddywGKKc5ZSPT7mwVl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Херсон, пожар, Николаев, Херсонская область, больница, Херсонская ОГА, спасатели, жертвы, обстрелы, убежище, война России против Украины, разрушения, врачи, мальчик, ребенок, реанимация, родители, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
56-летняя Хайек показала, как выглядит утром после встречи Нового года
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
"Лучшие мужчины нашего государства". Маляр в канун Нового года сделала праздничное селфи с Залужным и Резниковым
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (103789)
2
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой (83200)
3
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором (76467)
4
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд (34678)
5
Развод Кличко, "Міняю жінку" у Дорофеевой и Dantes, новые избранницы Остапчука и Цимбалюка. Самые громкие расставания 2022 года (31951)
6
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке (23875)
7
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (20869)
8
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (18138)
 
 
 
 