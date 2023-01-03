Ермак: Битва за юг продолжается. За обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ

Ермак: Задача четкая – выход на границы 1991 года Фото: Андрій Єрмак / Telegram

"Битва за юг продолжается. За обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ. Действия нашей армии – разумные и эффективные. Враг несет потери", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что у Украины "задача четкая – выход на границы 1991 года".

"Это обязательно произойдет", – отметил глава ОП.