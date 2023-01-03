Ермак: Битва за юг продолжается. За обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ

"Битва за юг продолжается. За обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ. Действия нашей армии – разумные и эффективные. Враг несет потери", – написал Ермак.
Он подчеркнул, что у Украины "задача четкая – выход на границы 1991 года".
"Это обязательно произойдет", – отметил глава ОП.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.