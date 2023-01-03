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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Битва за юг продолжается. За обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ

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Ермак: Задача четкая выход на границы 1991 года
Ермак: Задача четкая – выход на границы 1991 года
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Украинские военные наносят серьезные удары по позициям российских оккупантов, которые обстреливают освобожденный Херсон. Об этом 3 января в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Битва за юг продолжается. За обстрелы Херсона враг получает жесткий ответ. Действия нашей армии – разумные и эффективные. Враг несет потери", – написал Ермак.

Он подчеркнул, что у Украины "задача четкая – выход на границы 1991 года".

"Это обязательно произойдет", – отметил глава ОП.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, армия, военные, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, обстрелы, война России против Украины, Андрей Ермак
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