The Washington Post описала, как ВСУ отвоевали Харьковскую область и Херсон

The Washington Post поговорила с более чем 35 источниками, среди которых были офицеры украинской армии, киевские чиновники и официальные лица из США и ЕС, чтобы описать, как именно ВСУ удалось отвоевать Харьковскую область и Херсон.

На ранних этапах войны Россия превратила Изюм в военный опорный пункт. По словам Сырского, Россия сосредоточила в Изюме и близлежащих городах 24 батальонные тактические группы — около 18 тыс. человек, а также запасы оружия и боеприпасов. К августу количество батальонов в Изюме сократилось как минимум вдвое, поскольку Россия перебрасывала своих самых опытных бойцов в Херсон. Как рассказал Сырский газете, в истории войн было много случаев, когда удар по отвлекающему направлению, то есть по второстепенному направлению, превращался в главное направление. Он заявил: "Перспективы были все налицо, потому что… противник совершенно не ожидал, что мы будем атаковать именно в том месте, где мы нанесли главный удар".

Сырский планировал контрнаступление, ключевую роль в котором должна была сыграть скорость маневра. Он заявил: "Все зависело от первого дня — как далеко мы сможем прорваться". Скорость была необходима, поскольку большое количество украинских войск могло быть отрезано в тылу врага, говорится в материале. Подготовка к контрнаступлению проходила в строгой секретности, но в России поняли, что ВСУ что-то планируют. По мнению Сырского, из-за бюрократии информация либо не дошла достаточно высоко по иерархии командования, либо на нее не обратили внимания, поэтому ответных действий не последовало.

К середине августа Сырский был уверен, что план сработает, но ему нужно было "продать" его президенту Украины Владимиру Зеленскому, говорится в материале. Он описал миссию как "шанс освободить большой участок территории с минимальными ресурсами и потерями" и получил "зеленый свет" от президента.

Украина переместила некоторые из наиболее ценных западных систем вооружений из более горячих точек на восточном фронте. По словам командиров, каждая атакующая бригада была вооружена не менее чем восемью гаубицами M777, описывает происходившее The Washington Post. Также были задействованы дополнительные дроны, чтобы бригады могли точно определять цели и использовать меньше боеприпасов.

6 сентября ВСУ начали массированный артиллерийский обстрел российских позиций. Газета пообщалась с военнослужащим по имени Олег. Он рассказал, что его рота численностью около 100 человек, входившая в состав 25-й десантно-штурмовой бригады, начала наступление небольшими колоннами по три БМП в каждой. Олег рассказал, что они прорвали линию фронта и враг "начал паниковать". В первый день рота прошла 17 километров и достигла села Волохов Яр. Согласно плану, на седьмой день бойцы должны были занять позицию к северу от Изюма. Но днем ранее Олегу сообщили, что российские части бегут, поэтому он и его рота могут войти в город.

Когда рота Олега вошла в центральную часть Изюма, дойдя туда без потерь, войска были "ошарашены" тем, что их ожидало: танки в рабочем состоянии, готовые к движению, брошенные артиллерийские орудия, готовые к стрельбе, топливные цистерны "забитые под завязку", пишет The Washington Post.

По словам Сырского, он ожидал, что удастся выполнить все задачи операции, но "такого каскадного коллапса" не ждал.

1 октября украинские военные вошли в Лиман.

В июле ВСУ планировали масштабное контрнаступление на юге страны, включающее в себя прорыв к побережью Азовского моря в Запорожской области, который рассек бы российские силы на юге и на востоке Украины. Но британский и американские аналитики посоветовали планировать более узкую кампанию, сосредоточив внимание на городе Херсон.

Командовать херсонской операцией назначили бригадного генерала Александра Тарнавского, который был заместителем Сырского при контрнаступлении в Харьковской области. Тарнавский использовал прием, уже опробованный в Харьковской области, – выбрал неочевидное место для атаки, говорится в материале. Таким местом стал участок степи к северо-западу от Херсона. За него отвечал полковник Вадим Сухаревский, командующий 59-й мотострелковой бригадой. В ночь на 9 ноября его бригада приблизилась к селу Зеленый Гай. ВСУ начали бить по переправам на Днепре. Но россияне к тому времени уже начали отступление. Давление украинских бойцов заставило российских военных уйти, но преследовать и разбить их украинской армии не удалось, резюмировала The Washington Post.