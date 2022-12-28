Данилов: Мы прошли половину пути к победе. Но впереди тяжелый участок

"Россия продолжает ставить максималистские цели в войне с Украиной – ликвидацию государственности, уничтожение украинцев как нации", – написал Данилов.

По его мнению, сейчас наступило "время максимального сосредоточения".

"Мы прошли половину пути к победе. Но впереди тяжелый участок – окончательно выкинуть агрессора с нашей земли и наказать за преступления", – подчеркнул секретарь СНБО.

* продовжує ставити максималістські цілі у війні з * – ліквідація державності, знищення українців як нації. Час максимального зосередження – ми пройшли половину шляху до Перемоги. Але попереду найважчий відрізок – остаточно викинути агресора з нашої землі й покарати за злочини.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.

Последние несколько недель оккупанты атакуют преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.