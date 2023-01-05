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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Украине три ракетных, 13 авиаударов и произвели 68 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

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Под российские обстрелы ежедневно попадают жилые дома и гражданская инфраструктура
Под российские обстрелы ежедневно попадают жилые дома и гражданская инфраструктура
Фото: Олександр Старух / Запорізька ОДА (ОВА) Офіційний канал / Telegram (архив)

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли три ракетных, 13 авиационных ударов и произвели 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе гражданской инфраструктуры украинских городов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 5 января.

Под российские атаки попали, в частности, Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь Днепропетровской области и Херсон. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается по всей территории Украины, подчеркнули в Генштабе.

Также в сводке сообщается, что на северском и слобожанском направлениях танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 11 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На купянском и лиманском направлениях под огневое поражение попали районы 20 населенных пунктов Харьковской и Луганской областей. 

На бахмутском и авдеевском направлениях россияне обстреляли районы более 40 населенных пунктов, среди которых Белогоровка, Бахмут, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

На новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле четырех населенных пунктов Донецкой области, включая Угледар. 

На запорожском и херсонском направлениях оккупанты обстреляли из танков, минометов и артиллерии районы более 45 населенных пунктов. В восьми из них, включая Херсон, от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура. 

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Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Согласно данным "Укрэнерго", РФ с начала осени 2022 года нанесла по Украине 11 массированных ракетных ударов и произвела 14 атак ударными беспилотниками

Теги: Херсон, Генштаб ВСУ, Константиновка, артиллерия, Никополь, Курахово, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Бахмут, миномет
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