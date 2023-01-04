Российские войска обстреляли пять общин в Сумской области, повредили две электролинии – ОВА

Оккупанты повредили две электролинии в Белопольской и Зноб-Новгородской общинах, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, территорию Краснопольской общины оккупанты обстреляли из минометов (19 "прилетов"), а также ударили противотанковой управляемой ракетой.

"Белопольская община: враг вел огонь из минометов, 18 "прилетов". В результате обстрела повреждена электролиния, – написал Живицкий. – Шалыгинская община: один "прилет" вражеского артснаряда".

Зноб-Новгородскую общину враг обстрелял из САУ, продолжил руководитель Сумской ОВА. Всего зафиксировано четыре "прилета", повреждена электролиния, добавил он.

"Середино-Будская община: с территории России было 12 "прилетов" из артиллерии по приграничью", – резюмировал Живицкий.