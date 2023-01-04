Российские войска обстреляли пять общин в Сумской области, повредили две электролинии – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, территорию Краснопольской общины оккупанты обстреляли из минометов (19 "прилетов"), а также ударили противотанковой управляемой ракетой.
"Белопольская община: враг вел огонь из минометов, 18 "прилетов". В результате обстрела повреждена электролиния, – написал Живицкий. – Шалыгинская община: один "прилет" вражеского артснаряда".
Зноб-Новгородскую общину враг обстрелял из САУ, продолжил руководитель Сумской ОВА. Всего зафиксировано четыре "прилета", повреждена электролиния, добавил он.
"Середино-Будская община: с территории России было 12 "прилетов" из артиллерии по приграничью", – резюмировал Живицкий.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
Так, в ночь на 3 января 2023 года оккупанты обстреляли регион из артиллерии.