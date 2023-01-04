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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли пять общин в Сумской области, повредили две электролинии – ОВА

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Оккупанты повредили две электролинии в Белопольской и Зноб-Новгородской общинах, отметил Живицкий
Оккупанты повредили две электролинии в Белопольской и Зноб-Новгородской общинах, отметил Живицкий 
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение дня 4 января нанесли 55 ударов по территории пяти общин Сумской области – Краснопольской, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской (по состоянию на 21.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, территорию Краснопольской общины оккупанты обстреляли из минометов (19 "прилетов"), а также ударили противотанковой управляемой ракетой.

"Белопольская община: враг вел огонь из минометов, 18 "прилетов". В результате обстрела повреждена электролиния, – написал Живицкий. – Шалыгинская община: один "прилет" вражеского артснаряда".

Зноб-Новгородскую общину враг обстрелял из САУ, продолжил руководитель Сумской ОВА. Всего зафиксировано четыре "прилета", повреждена электролиния, добавил он.

"Середино-Будская община: с территории России было 12 "прилетов" из артиллерии по приграничью", – резюмировал Живицкий.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0Yn7C5k4UJ2cWdgYRU1aXmLYeTKo12acEYEzvQmx12ufgHE2eh9FiovuBQTM8RVwpl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Так, в ночь на 3 января 2023 года оккупанты обстреляли регион из артиллерии.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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