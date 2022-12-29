Оккупанты 29 декабря нанесли по приграничью Сумской области 51 удар – глава ОВА

Удары оккупанты нанесли по Белопольской, Краснопольской и Великописаревской общинах.
"Белопольская община: враг вел минометный огонь, 34 прилета. В результате обстрела поврежден частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор. Краснопольская община: россияне сбросили с беспилотника четыре взрывчатки по приграничью. Также дважды открывали огонь из минометов. В общей сложности было девять прилетов. Великописаревская община: армия РФ обстреляла с вертолета приграничье. Выпустили четыре неуправляемые авиационные ракеты", – написал он.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.