Оккупанты 29 декабря нанесли по приграничью Сумской области 51 удар – глава ОВА

Живицкий сообщил, что удары оккупанты нанесли по Белопольской, Краснопольской и Великописаревской общинах Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Удары оккупанты нанесли по Белопольской, Краснопольской и Великописаревской общинах.

"Белопольская община: враг вел минометный огонь, 34 прилета. В результате обстрела поврежден частный дом. Там выбиты окна и разрушен забор. Краснопольская община: россияне сбросили с беспилотника четыре взрывчатки по приграничью. Также дважды открывали огонь из минометов. В общей сложности было девять прилетов. Великописаревская община: армия РФ обстреляла с вертолета приграничье. Выпустили четыре неуправляемые авиационные ракеты", – написал он.