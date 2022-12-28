Оккупанты нанесли 70 ударов по приграничным общинам Сумской области – глава ОВА

"Миропольская община подверглась минометным обстрелам с территории России. 13 мин разорвались на пограничные. По Зноб-Новгородской общине противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне. Середино-Будская община: 10 вражеских снарядов из САУ разорвались на пограничные", – сообщил Живицкий.

В Краснопольской общине россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

"Белопольскую общину враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерии (15 прилетов)", – добавил глава ОВА.

В результате обстрелов пострадавших нет.