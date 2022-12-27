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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли 23 удара по территории трех общин в Сумской области – ОВА

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Россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ
Россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ
Фото: Оперативне командування "Північ" / Operational Command “North” / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в течение дня 26 декабря нанесли 23 удара по трем приграничным общинам Сумской области – Середино-Будской, Эсманской и Белопольской (по состоянию на 21.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, в Середино-Будской общине одна вражеская мина разорвалась в приграничье.

"По Эсманской общине враг вел минометный обстрел, 16 "прилетов", – написал Живицкий.

В то же время для обстрела Белопольской общины оккупанты применили артиллерию, всего зафиксировано шесть "прилетов", добавил он.

"Во всех случаях без жертв и разрушений", – резюмировал Живицкий.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02AUcktY3X26k72G1d4vbw2U4gpFSNu97TWfrupcERDSm3oSeZtqG1YJJWHBWWSuuql

Оперативное командование "Север" ВСУ проинформировало в Facebook, что оккупанты с 12.40 до 13.05 выпустили около 16 снарядов (вероятно из миномета калибра 120 мм) по району села Сидоровка Эсманской общины.

https://www.facebook.com/kommander.nord/posts/pfbid0U28Rx1ot52t3RQTU44mLn9uxVUqjbmMZ7nEjjtX2eXx2jc2TidF3CuZ69R4broyol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Так, после 22.00 25 декабря российские войска из артиллерии и минометов обстреляли Середино-Будскую общину.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, разрушения, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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