Оккупанты нанесли 23 удара по территории трех общин в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, в Середино-Будской общине одна вражеская мина разорвалась в приграничье.

"По Эсманской общине враг вел минометный обстрел, 16 "прилетов", – написал Живицкий.

В то же время для обстрела Белопольской общины оккупанты применили артиллерию, всего зафиксировано шесть "прилетов", добавил он.

"Во всех случаях без жертв и разрушений", – резюмировал Живицкий.

Оперативное командование "Север" ВСУ проинформировало в Facebook, что оккупанты с 12.40 до 13.05 выпустили около 16 снарядов (вероятно из миномета калибра 120 мм) по району села Сидоровка Эсманской общины.

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