Оккупанты нанесли 23 удара по территории трех общин в Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, в Середино-Будской общине одна вражеская мина разорвалась в приграничье.
"По Эсманской общине враг вел минометный обстрел, 16 "прилетов", – написал Живицкий.
В то же время для обстрела Белопольской общины оккупанты применили артиллерию, всего зафиксировано шесть "прилетов", добавил он.
"Во всех случаях без жертв и разрушений", – резюмировал Живицкий.
Оперативное командование "Север" ВСУ проинформировало в Facebook, что оккупанты с 12.40 до 13.05 выпустили около 16 снарядов (вероятно из миномета калибра 120 мм) по району села Сидоровка Эсманской общины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.
Так, после 22.00 25 декабря российские войска из артиллерии и минометов обстреляли Середино-Будскую общину.