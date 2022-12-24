Российские оккупанты нанесли 45 ударов по Сумской области 23 декабря – глава ОВА

По его словам, войска обстреляли Краснопольскую и Эсманскую общины.
В Краснопольской общине семь мин разорвались на приграничной территории. Позже оккупанты сбросили взрывчатку с квадрокоптера.
"Эсманская община: по приграничным селам противник вел артиллерийский огонь. Было 20 прилетов. Кроме того, 12 пулеметных и пять очередей из стрелкового оружия было в сторону нашей территории. От взрывов снарядов пострадал сельский фельдшерско-акушерский пункт. Там вылетели все стекла, повреждена крыша", – сообщил Живицкий.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.