Оккупанты за сутки нанесли 54 удара по Сумской области, повреждены сельский Дом культуры и магазин – ОВА

По его информации, Белопольскую общину россияне обстреляли четыре раза из минометов. В общей сложности взорвались 37 мин. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин.
По Хотинской общине враг ударил с территории России из артиллерии, зафиксировано 12 прилетов.
В Знобь-Новгородской общине по обстрел из минометов попало приграничное село. Было пять прилетов.
Люди во всех случаях не пострадали, отметил глава ОВА.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.