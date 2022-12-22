Оккупанты за сутки нанесли 54 удара по Сумской области, повреждены сельский Дом культуры и магазин – ОВА

Люди из-за сегодняшних обстрелов Сумской области не пострадали, сообщил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

По его информации, Белопольскую общину россияне обстреляли четыре раза из минометов. В общей сложности взорвались 37 мин. Поврежден частный дом, сельский Дом культуры и магазин.

По Хотинской общине враг ударил с территории России из артиллерии, зафиксировано 12 прилетов.

В Знобь-Новгородской общине по обстрел из минометов попало приграничное село. Было пять прилетов.

Люди во всех случаях не пострадали, отметил глава ОВА.