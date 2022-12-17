В приграничных общинах Сумской области 17 декабря зафиксировано 20 прилетов – глава ОВА

Всего было зафиксировано 20 прилетов по Зноб-Новгородской, Середино-Будской и Шалыгинской общинам.
"Шалыгинскую общину россияне обстреляли из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В общей сложности было 13 прилетов из АГС и еще восемь автоматных очередей. Середино-Будскую общину российские войска обстреляли из минометов. Было два прилета. Зноб-Новгородская община: пять вражеских мин разорвались на пограничье", – сообщил глава ОВА.
Живицкий сообщил, что жертв и разрушений нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.