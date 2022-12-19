Россияне за день обстреляли шесть общин Сумской области, есть повреждения – глава обладминистрации

"83 удара по приграничью нанесли россияне. Под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская общины. [...] Повреждены три частных дома и электролиния", – написал он.
Живицкий описал ситуацию в каждой из обстрелянных общин:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.