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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за день обстреляли шесть общин Сумской области, есть повреждения – глава обладминистрации

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Живицкий отметил, что по региону нанесли 83 удара
Живицкий отметил, что по региону нанесли 83 удара
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

19 декабря по состоянию на 21.15 российские оккупанты с территории РФ обстреливали шесть территориальных общин Сумской области, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"83 удара по приграничью нанесли россияне. Под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская общины. [...] Повреждены три частных дома и электролиния", – написал он.

Живицкий описал ситуацию в каждой из обстрелянных общин:

  • Великописаревская – шесть ударов из самоходной артиллерийской установки (САУ);
  • Хотинская – два обстрела из артиллерии, взорвались 34 снаряда;
  • Шалыгинская – пять выстрелов из гранатомета, пять очередей из стрелкового оружия и 10 из пулемета;
  • Краснопольская – беспилотник дважды сбрасывал взрывчатку, а также было 15 прилетов от САУ;
  • Юнаковская – 10 прилетов от артиллерии оккупантов;
  • Миропольская – четыре артиллерийских прилета и взрыв девяти мин на пограничье.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, Сумская область, взрывчатка, артиллерия, беспилотники, гранатомет, обстрелы, война России против Украины, взрывы, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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