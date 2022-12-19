Россияне за день обстреляли шесть общин Сумской области, есть повреждения – глава обладминистрации

Живицкий отметил, что по региону нанесли 83 удара Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"83 удара по приграничью нанесли россияне. Под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская общины. [...] Повреждены три частных дома и электролиния", – написал он.

Живицкий описал ситуацию в каждой из обстрелянных общин:

Великописаревская – шесть ударов из самоходной артиллерийской установки (САУ);

Хотинская – два обстрела из артиллерии, взорвались 34 снаряда;

Шалыгинская – пять выстрелов из гранатомета, пять очередей из стрелкового оружия и 10 из пулемета;

Краснопольская – беспилотник дважды сбрасывал взрывчатку, а также было 15 прилетов от САУ;

Юнаковская – 10 прилетов от артиллерии оккупантов;

Миропольская – четыре артиллерийских прилета и взрыв девяти мин на пограничье.

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