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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреляла приграничное село в Сумской области, повреждены жилые дома и электросети – ОВА

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По данным Живицкого, 16 мин оккупантов разорвались на улицах и вблизи жилых домов
По данным Живицкого, 16 мин оккупантов разорвались на улицах и вблизи жилых домов
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты накануне обстреляли приграничное село Искрисковщина Сумской области. Об этом в Telegram 23 декабря сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Вчера, 22 декабря, россияне открыли огонь из минометов по одному из приграничных сел. 16 мин разорвались на улицах и вблизи жилых домов", – написал Живицкий.

По его словам, зафиксированы прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома – там разбиты все окна и разрушена веранда.

Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети.

Помимо этого, около полуночи российские захватчики из самоходных артиллерийских установок обстреляли Середино-Будскую общину. Глава ОВА сообщил о четырех прилетах. Там обошлось без разрушений.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: Россия, Украина, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, разрушения, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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