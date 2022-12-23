Россия обстреляла приграничное село в Сумской области, повреждены жилые дома и электросети – ОВА

"Вчера, 22 декабря, россияне открыли огонь из минометов по одному из приграничных сел. 16 мин разорвались на улицах и вблизи жилых домов", – написал Живицкий.
По его словам, зафиксированы прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома – там разбиты все окна и разрушена веранда.
Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети.
Помимо этого, около полуночи российские захватчики из самоходных артиллерийских установок обстреляли Середино-Будскую общину. Глава ОВА сообщил о четырех прилетах. Там обошлось без разрушений.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.