Россия обстреляла приграничное село в Сумской области, повреждены жилые дома и электросети – ОВА

По данным Живицкого, 16 мин оккупантов разорвались на улицах и вблизи жилых домов Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Вчера, 22 декабря, россияне открыли огонь из минометов по одному из приграничных сел. 16 мин разорвались на улицах и вблизи жилых домов", – написал Живицкий.

По его словам, зафиксированы прямые попадания в крышу Дома культуры. Взрывы значительно повредили два частных дома – там разбиты все окна и разрушена веранда.

Вражеские мины также повредили местный магазин и электросети.

Помимо этого, около полуночи российские захватчики из самоходных артиллерийских установок обстреляли Середино-Будскую общину. Глава ОВА сообщил о четырех прилетах. Там обошлось без разрушений.

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