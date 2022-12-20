Войска РФ вечером и ночью обстреливали приграничные районы Сумской области – глава ОВА

"Около 22.00 19 декабря россияне ударили из артиллерии по Знобь-Новгородской общине. Было 30 прилетов. В результате обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус", – говорится в сообщении.
Также оккупанты 20 декабря после 3.00 обстреливали из минометров Середино-Будскую общину, зафиксировано четыре прилета. Взрывами была повреждена крыша частного дома и электролинии.
Пострадавших вследствие обстрелов нет, отметил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.