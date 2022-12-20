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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ вечером и ночью обстреливали приграничные районы Сумской области – глава ОВА

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Живицкий сообщил, что пострадавших в результате обстрелов Сумской области нет
Живицкий сообщил, что пострадавших в результате обстрелов Сумской области нет
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты вечером 19 декабря и ночью 20 декабря обстреливали приграничные районы Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 22.00 19 декабря россияне ударили из артиллерии по Знобь-Новгородской общине. Было 30 прилетов. В результате обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус", – говорится в сообщении.

Также оккупанты 20 декабря после 3.00 обстреливали из минометров Середино-Будскую общину, зафиксировано четыре прилета. Взрывами была повреждена крыша частного дома и электролинии.

Пострадавших вследствие обстрелов нет, отметил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, миномет, Дмитрий Живицкий
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