Войска РФ вечером и ночью обстреливали приграничные районы Сумской области – глава ОВА

Живицкий сообщил, что пострадавших в результате обстрелов Сумской области нет Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"Около 22.00 19 декабря россияне ударили из артиллерии по Знобь-Новгородской общине. Было 30 прилетов. В результате обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых автомобиля, трактор и автобус", – говорится в сообщении.

Также оккупанты 20 декабря после 3.00 обстреливали из минометров Середино-Будскую общину, зафиксировано четыре прилета. Взрывами была повреждена крыша частного дома и электролинии.

Пострадавших вследствие обстрелов нет, отметил Живицкий.

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