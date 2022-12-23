Тероборона не пропустила вражескую ДРГ в Сумскую область – ОВА

Диверсанты пытались пройти в Украину, но украинские военные их не пропустили Фото: mvs.gov.ua (иллюстративное)

"22 декабря утром до 10 российских военных пересекли линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской общины вблизи села Высокое наши теробороновцы вступили в бой с российской ДРГ", – написал Живицкий.

По его информации, у врага – минимум двое убитых, с украинской стороны обошлось без потерь. Что случилось с остальными диверсантами, чиновник не уточнил, но заявил, что группа "уничтожена".