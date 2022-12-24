Оккупанты нанесли 87 ударов по Сумской области 24 декабря, повреждены объекты гражданской инфраструктуры – глава ОВА

Живицкий сообщил, что в Ворожбянской и Новослободской общинах оккупанты повредили объекты гражданской инфраструктуры Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В Белопольской общине зафиксировано шесть прилетов из миномета. В Середино-Будской общине две мины оккупантов разорвались на приграничной территории. Также оккупанты применяли стрелковое оружие.

"По Ворожбянской общине россияне вели огонь из артиллерии. Было 15 прилетов. Повреждения получили линии электропередач. Существенно поврежден объект гражданской инфраструктуры. Новослободская община: россияне ударили из артиллерии, 14 прилетов. Существенные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.