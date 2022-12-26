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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область – ОВА

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В общей сложности было зафиксировано девять прилетов
В общей сложности было зафиксировано девять прилетов
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. Об этом 26 декабря в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"После 22 часов 25 декабря российские войска из артиллерии и минометов обстреляли Середино-Будскую общину", – написал Живицкий.

По его словам, в общей сложности было зафиксировано девять прилетов.

Информацию о пострадавших и разрушениях глава ОВА не представил.

Ночь в регионе прошла без обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: Россия, Украина, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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