Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область – ОВА

В общей сложности было зафиксировано девять прилетов Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"После 22 часов 25 декабря российские войска из артиллерии и минометов обстреляли Середино-Будскую общину", – написал Живицкий.

По его словам, в общей сложности было зафиксировано девять прилетов.

Информацию о пострадавших и разрушениях глава ОВА не представил.

Ночь в регионе прошла без обстрелов.

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