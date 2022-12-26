Оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область – ОВА

"После 22 часов 25 декабря российские войска из артиллерии и минометов обстреляли Середино-Будскую общину", – написал Живицкий.
По его словам, в общей сложности было зафиксировано девять прилетов.
Информацию о пострадавших и разрушениях глава ОВА не представил.
Ночь в регионе прошла без обстрелов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.