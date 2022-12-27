Оккупанты 27 декабря обстреляли три общины Сумской области – глава ОВА

В течение дня российские войска обстреляли три пограничных общины. В Середино-Будской общине оккупанты применили стрелковое оружие.

"По Шалыгинской общине враг вел минометный обстрел, 10 прилетов. Эсманьская община: россияне обстреляли приграничье из артиллерии. Было три прилета. Один из снарядов попал в дом местных жителей. Дом разрушен. Люди, к счастью, успели спрятаться в укрытии", – заявил Живицкий.