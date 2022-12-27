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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 27 декабря обстреляли три общины Сумской области – глава ОВА

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Живицкий рассказал об обстрелах Сумской области
Живицкий рассказал об обстрелах Сумской области
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупанты 27 декабря продолжили обстреливать территорию Сумской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

В течение дня российские войска обстреляли три пограничных общины. В Середино-Будской общине оккупанты применили стрелковое оружие.

"По Шалыгинской общине враг вел минометный обстрел, 10 прилетов. Эсманьская община: россияне обстреляли приграничье из артиллерии. Было три прилета. Один из снарядов попал в дом местных жителей. Дом разрушен. Люди, к счастью, успели спрятаться в укрытии", – заявил Живицкий.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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