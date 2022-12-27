Оккупанты ночью обстреляли из артиллерии две общины Сумской области – ОВА

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, первый обстрел произошел после 22.00. Было четыре прилета.

Второй обстрел произошел сегодня утром около 6.00. "Было два прилета из САУ", – отметил Живицкий.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Знобь-Новгородская и Середино-Будская общины находятся на севере Сумской области и непосредственно граничат с Брянской областью РФ.

В течение дня 26 декабря россияне нанесли 23 удара по трем приграничным общинам Сумской области – Середино-Будской, Эсманской и Белопольской