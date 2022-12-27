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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли из артиллерии две общины Сумской области – ОВА

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Россияне обстреливают приграничные районы Сумской области ежедневно
Россияне обстреливают приграничные районы Сумской области ежедневно
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупанты обстреляли из самоходных артиллерийских установок (САУ) территорию Середино-Будской общины поздно вечером 26 декабря и Знобь-Новгородскую общину рано утром 27 декабря.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, первый обстрел произошел после 22.00. Было четыре прилета. 

Второй обстрел произошел сегодня утром около 6.00. "Было два прилета из САУ", – отметил Живицкий.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Знобь-Новгородская и Середино-Будская общины находятся на севере Сумской области и непосредственно граничат с Брянской областью РФ.

В течение дня 26 декабря россияне нанесли 23 удара по трем приграничным общинам Сумской области – Середино-Будской, Эсманской и Белопольской

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, Дмитрий Живицкий
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