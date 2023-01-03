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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг целился по железной дороге". Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область из артиллерии

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Россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ
Россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Сумскую область из артиллерии. Об этом 3 января сообщил в Telegram глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Около 23.00 2 января россияне из самоходной артиллерийской установки обстреляли Краснопольскую общину, пять прилетов. Целился враг по железной дороге", – написал Живицкий.

После 2.00 3 января противник совершил два обстрела из артиллерии по Середино-Будской общине. Зафиксировано 38 прилетов.

"После 8.00 россияне открывали огонь по Шалыгинской общине из зенитных установок. Было три очереди", – добавил глава ОВА.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, обстрелы, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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