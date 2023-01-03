"Враг целился по железной дороге". Оккупанты ночью обстреляли Сумскую область из артиллерии

"Около 23.00 2 января россияне из самоходной артиллерийской установки обстреляли Краснопольскую общину, пять прилетов. Целился враг по железной дороге", – написал Живицкий.
После 2.00 3 января противник совершил два обстрела из артиллерии по Середино-Будской общине. Зафиксировано 38 прилетов.
"После 8.00 россияне открывали огонь по Шалыгинской общине из зенитных установок. Было три очереди", – добавил глава ОВА.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.