Россияне за день обстреляли четыре общины Сумской области, повреждена школа – глава обладминистрации

По данным Живицкого, в регионе было 70 прилетов Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram (архив)

"70 ударов нанесли россияне по приграничью из разных видов вооружения", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что Краснопольскую общину враг обстрелял четыре раза, было 42 прилета из минометов и артиллерии; по Шалыгинской общине оккупанты трижды выстрелили из миномета, по Великописаревской российский вертолет Ми-24 выпустил пять ракет типа НУРС (неуправляемый ракетный снаряд).

"Белопольская община: россияне вели огонь по приграничью из минометов калибра 120 мм, 20 прилетов. В результате обстрела повреждены школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ", – объяснил Живицкий.

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