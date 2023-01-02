Россияне за день обстреляли четыре общины Сумской области, повреждена школа – глава обладминистрации

"70 ударов нанесли россияне по приграничью из разных видов вооружения", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что Краснопольскую общину враг обстрелял четыре раза, было 42 прилета из минометов и артиллерии; по Шалыгинской общине оккупанты трижды выстрелили из миномета, по Великописаревской российский вертолет Ми-24 выпустил пять ракет типа НУРС (неуправляемый ракетный снаряд).
"Белопольская община: россияне вели огонь по приграничью из минометов калибра 120 мм, 20 прилетов. В результате обстрела повреждены школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ", – объяснил Живицкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но они регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.