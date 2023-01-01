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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли деревянную церковь – памятник архитектуры в Сумской области, всего нанесли 114 ударов по региону – ОВА

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Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, отметил Живицкий
Оккупанты обстреляли пять общин Сумской области, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение первого дня 2023 года нанесли 114 ударов по территории пяти приграничных общин Сумской области – Эсманьской, Глуховской, Шалыгинской, Краснопольской и Белопольской (по состоянию на 21.30).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, Эсманьскую общину враг обстрелял из РСЗО (выпустил 15 снарядов) и ствольной артиллерии (15 "прилетов").

"Глуховская община: противник вел огонь из РСЗО, 20 "прилетов", – написал Живицкий. – Шалыгинскую общину армейцы РФ обстреляли из минометов калибра 120 мм – 11 "прилетов". И еще было 10 "прилетов" из ствольной артиллерии".

Кроме того, шесть российских мин разорвались на приграничье в Краснопольской общине, продолжил руководитель Сумской ОВА.

Также оккупанты дважды ударили из минометов калибра 120 мм по территории Белопольской общины – 27 "прилетов", добавил Живицкий.

"У россиян нет ничего святого. Это не новость, конечно, но сегодня враг в очередной раз это доказал своими действиями. В результате обстрела повреждено архитектурный памятник – деревянную церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, Дом культуры и здание старостата", – резюмировал глава Сумской ОВА.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02hz9EDrtw59LXC7B8HuenA8CDbpaZUKWXpF6SNCwaUR3nrTiJmeCp9UxCYHnc8hWAl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Так, 30 декабря оккупанты 139 раз обстреляли пять общин Сумской области, повредив здания и объекты инфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, памятник, Сумская область, церковь, РСЗО, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, архитектура, Глухов, Сумская ОГА, миномет, Дмитрий Живицкий, дом, российские оккупанты, Краснополье
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