Россияне обстреляли деревянную церковь – памятник архитектуры в Сумской области, всего нанесли 114 ударов по региону – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, Эсманьскую общину враг обстрелял из РСЗО (выпустил 15 снарядов) и ствольной артиллерии (15 "прилетов").

"Глуховская община: противник вел огонь из РСЗО, 20 "прилетов", – написал Живицкий. – Шалыгинскую общину армейцы РФ обстреляли из минометов калибра 120 мм – 11 "прилетов". И еще было 10 "прилетов" из ствольной артиллерии".

Кроме того, шесть российских мин разорвались на приграничье в Краснопольской общине, продолжил руководитель Сумской ОВА.

Также оккупанты дважды ударили из минометов калибра 120 мм по территории Белопольской общины – 27 "прилетов", добавил Живицкий.

"У россиян нет ничего святого. Это не новость, конечно, но сегодня враг в очередной раз это доказал своими действиями. В результате обстрела повреждено архитектурный памятник – деревянную церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, Дом культуры и здание старостата", – резюмировал глава Сумской ОВА.