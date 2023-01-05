Россия будет чаще применять в Украине БПЛА из-за исчерпания запасов высокоточных ракет – Минобороны

Об этом 4 января в Telegram сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные украинской разведки.

"Из-за исчерпания запасов высокоточных ракет, агрессор будет осуществлять поиск источников возобновления ракетного вооружения среди дружественных к Кремлю стран, а также чаще применять ударные / барражирующие БПЛА", – написала Маляр.

Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

По данным ГУР Минобороны, российские оккупанты уже выпустили по целям в Украине около 660 поставленных Ираном дронов-камикадзе из законтрактованных 1750-ти.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов 26 декабря 2022 года прогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.

Россия продолжает производить ракеты типа "Искандер", "Калибр" и Х-101, но не такими темпами, чтобы часто осуществлять массированные атаки, заявил 26 декабря спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.