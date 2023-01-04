В иранском беспилотнике нашли компоненты 13 компаний из США – CNN

Согласно оценке украинской разведки, из 52 компонентов, которые были изъяты из сбитого осенью беспилотника Shahed-136, 40 были разработаны 13 американскими компаниями. Остальные компоненты произведены компаниями из Канады, Швейцарии, Японии, Тайваня и Китая.
Вероятно, иранские компании успешно обходят санкции и попытки прекратить поставки важнейших компонентов и электроники, пишет CNN. Например, Iran Aircraft Manufacturing Industries, которая произвела сбитый беспилотник, находится под ограничениями с 2008 года.
Российским и иранским чиновникам проще создать подставные компании для обхода санкций, чем Западу раскрыть их, поскольку иногда на это могут уйти годы, отмечает канал. Как отметил бывший сотрудник Пентагона Грегори Аллен, микроэлектронная промышленность в значительной степени зависит от сторонних дистрибьюторов, которых трудно отследить, а микрочипы и другие небольшие устройства, которые обнаруживают в беспилотниках, недороги и широко доступны.
Эксперты отмечают, что, если США хотят усилить соблюдение санкций, им придется выделить больше ресурсов и нанять больше работников, которые смогут отслеживать поставщиков.
CNN назвал компании, детали производства которых были найдены в беспилотнике. Так, около двух десятков деталей были изготовлены Texas Instruments, включая микроконтроллеры, регуляторы напряжения и цифровые контроллеры сигналов. Также в дроне был обнаружен GPS-модуль Hemisphere GNSS, микропроцессор NXP USA Inc., компоненты печатных плат Analog Devices и Onsemi, компоненты International Rectifier, которая сейчас принадлежит немецкой компании Infineon, компоненты швейцарской компании U-Blox. Компании, которым обратился канал СNN, заявили, что не продавали свои компоненты для использования в иранских беспилотниках.
Отмечается, что в прошлом месяце Белый дом создал целевую группу в составе администрации, которая должна расследовать то, как технологии США и вообще Запада попали в иранские беспилотники. Американские чиновники рассматривают возможность усиления контроля за соблюдением санкций Ираном и поощрения компаний для улучшения контроля над собственными цепочками поставок.
Пока нет доказательств того, что компании умышленно нарушают законы о санкциях и сознательно экспортируют технологии для их использования в беспилотниках, пишет CNN. Несмотря на то, что компании обещают усилить мониторинг, контроль над этим довольно сложен для производителей.
Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".
Иран сначала отрицал поставки дронов российской армии. 5 ноября в МИД Ирана признали, что такие поставки были, но заверили, что речь идет об "ограниченном количестве беспилотников" и поставках "за несколько месяцев" до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Заявление Тегерана о том, что он предоставил "ограниченное количество" беспилотников России "за несколько месяцев до начала войны в Украине", не соответствует действительности, заявил специальный представитель США по делам Ирана Роберт Мэлли. Он сказал, что Иран передавал России десятки ударных дронов этим летом.
Страны Запада, в частности Канада и США, ввели санкции против иранского производителя дронов.
22 ноября в МИД Украины сообщили, что Украина и Иран провели встречу по беспилотникам, которые передаются в Россию. Украина на встрече проинформировала Иран, что последствия участия в российской агрессии "будут несоизмеримы с потенциальными выгодами от сотрудничества с Россией".