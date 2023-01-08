Россияне остановили трансляцию украинских каналов еще в четырех населенных пунктах Херсонской области – Генштаб ВСУ

"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", – говорится в сообщении.
Накануне Генштаб отмечал аналогичную ситуацию в Мелитополе и поселке Приазовское Запорожской области.
С начала войны Россия последовательно наращивает свое медийное присутствие на оккупированных территориях.
5 января в оккупированном Каховском районе Херсонской области взломали российские каналы и показали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил местный журналист Олег Батурин.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.