ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне остановили трансляцию украинских каналов еще в четырех населенных пунктах Херсонской области – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне блокируют украинские медиа на временно захваченных ими территориях
Россияне блокируют украинские медиа на временно захваченных ими территориях
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты заблокировали сигнал украинских телеканалов еще в нескольких селах и поселке Горностаевка в Херсонской области. Об этом 8 января сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", – говорится в сообщении.

Накануне Генштаб отмечал аналогичную ситуацию в Мелитополе и поселке Приазовское Запорожской области. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid09TykkgtKMGfEa6LXMuADghg8trYANsnWJCzEL5pMSGqeUB92RTKtXt68PSkah2Zdl

С начала войны Россия последовательно наращивает свое медийное присутствие на оккупированных территориях.

5 января в оккупированном Каховском районе Херсонской области взломали российские каналы и показали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил местный журналист Олег Батурин.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: СМИ, телевидение, Генштаб ВСУ, Херсонская область, война России против Украины, российское телевидение, медиа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
  Вышел тизер украинской комедии-караоке "Похороны Путина" с участием Арестовича и Горбунова. Видео
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
Довбик показал снимки с крещения пятимесячной дочери
alyona alyona показала своих родителей
alyona alyona показала своих родителей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (197420)
2
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (179502)
3
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (146373)
4
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (142532)
5
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью (111573)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (103963)
7
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (83644)
8
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (82275)
 
 
 
 