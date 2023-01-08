Россияне остановили трансляцию украинских каналов еще в четырех населенных пунктах Херсонской области – Генштаб ВСУ

Россияне блокируют украинские медиа на временно захваченных ими территориях Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"На временно занятых территориях, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка и Маринское Херсонской области, оккупанты остановили трансляцию всех украинских телеканалов, транслируется только российское телевидение", – говорится в сообщении.

Накануне Генштаб отмечал аналогичную ситуацию в Мелитополе и поселке Приазовское Запорожской области.

С начала войны Россия последовательно наращивает свое медийное присутствие на оккупированных территориях.

5 января в оккупированном Каховском районе Херсонской области взломали российские каналы и показали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщил местный журналист Олег Батурин.