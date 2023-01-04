83,4% украинской молодежи читают новости в соцсетях – опрос ЮНИСЕФ

Было опрошено 4237 человек в возрасте от 14 лет до 35+ из всех регионов Украины, ответов могло было быть несколько.

"83,4% респондентов получают информацию из социальных сетей, 23,7% читают новости в интернет-СМИ, а 15,8% смотрят новости в YouTube. Еще 26,8% респондентов сказали, что получают новости в основном из разговоров с родственниками, коллегами, друзьями и соседями", – говорится в сообщении.

В ЮНИСЕФ выяснили, что 54,8% опрошенных обращают внимание на первоисточник новости, 38,6% доверяют новости с фото или видео, 33,5% читают новости в СМИ, которым они доверяют, а 8,5% "предпочитают интуитивно определять достоверные новости".

"53,1% респондентов признались, что иногда видят "‎заголовок-приманку" и открывают новость из любопытства. При этом 38,7% респондентов понимают, что это кликбейт, и даже не открывают ссылку. Только 2,1% респондентов не знают, что такое кликбейт", – объяснили в ООН.

Опрос показал, что 55% украинской молодежи ищет дополнительную информацию о прочитанных новостях, а 46,3% – проверяют ее в официальных источниках.