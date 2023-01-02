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ВОЙНА В УКРАИНЕ

85% украинцев против территориальных уступок России, даже если бы это позволило быстрее завершить войну – опрос

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Социологи отмечают, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок оккупантам
Социологи отмечают, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок оккупантам
Фото: depositphotos.com

85% украинцев ни при каких обстоятельствах не готовы идти на территориальные уступки России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 2 января.

В то же время 8% опрошенных считают, что во имя скорейшего восстановления мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.

6% респондентов затруднились с ответом.

"Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей востока, где сейчас идут интенсивные бои, 80% против уступок (готовы на уступки – только 9%), а среди жителей юга – 82% против уступок (готовы – только 10%)", – отмечают социологи.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2005 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Россия в 2014 году оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины, вследствие которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Сейчас под оккупацией РФ находятся Крым, часть Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областей и Кинбурнская коса в Николаевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии полномасштабной войны и на протяжении нескольких месяцев после ее начала настаивал на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Однако в Москве отвечали отказом, требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ.

30 сентября Путин в обращении, посвященном незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

10 ноября Зеленский уточнил, что все же не исключает переговоров с РФ. Он подчеркнул, что, "кроме ультиматумов, ничего не слышал от действующего президента РФ", но "не закрыл дверь".

Аналитики американского Института исследования войны считают, что Путин использует призывы к переговорному процессу, чтобы "изолировать" Украину от поддержки партнеров. По мнению экспертов, Путин хочет использовать период прекращения огня, чтобы дать своим войскам время для восстановления.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, соцопрос, украинцы, война России против Украины, КМИС, деоккупация
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