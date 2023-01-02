85% украинцев против территориальных уступок России, даже если бы это позволило быстрее завершить войну – опрос

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок оккупантам Фото: depositphotos.com

В то же время 8% опрошенных считают, что во имя скорейшего восстановления мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий.

6% респондентов затруднились с ответом.

"Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей востока, где сейчас идут интенсивные бои, 80% против уступок (готовы на уступки – только 9%), а среди жителей юга – 82% против уступок (готовы – только 10%)", – отмечают социологи.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2005 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.